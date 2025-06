Martorelli, Zappi, Ignoffo, Forte, De Maggio, Zazzaroni, Ventura a Kiss Kiss Napoli

Giocondo Martorelli, agente di calciatori, è intervenuto durante Sunday Sport, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quest’anno sappiamo quanto è stato importante per Conte non fare le Coppe, alla lunga giocare molte partite in meno è stato un vantaggio per la conquista dello Scudetto. I viaggi sono stressanti ed è difficile preparare il doppio impegno. L’intelligenza di Conte è stata quella di massimizzare gli sforzi con la rosa che aveva. Oggi evidentemente il Napoli deve allargare la rosa, non bastano 14/15 giocatori di livello ma ampliare notevolmente i giocatori a disposizione di Conte è necessario perché così il Napoli può essere competitivo su più fronti”.

Antonio Zappi, presidente dell’AIA, è intervenuto durante Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Decreto legge per equiparare gli arbitri ai pubblici ufficiali? C’è stato bisogno di modificare il codice penale per venire incontro ad un’esigenza, la questione è stata presa seriamente. Adesso come i sanitari e gli insegnanti anche gli arbitri saranno maggiormente tutelati ed avranno la reclusione in caso di lesioni, a seconda della gravità della cosa. La nuova norma del codice penale sarà applicata in tutte le categorie, questa norma è stata anche pensata soprattutto per le categorie minori o le giovanili dove succedono maggiormente episodi del genere. Gli arbitri cercano di avere un aspetto dialogico, però una collaborazione con i tesserati sarebbe auspicabile. Purtroppo ci sono gli effetti emulativi. I giocatori che protestano, i simulatori possono scatenare la protesta e la degenerazione. Prima di cambiare un protocollo bisogna aspettare, se ci sono criticità poi possono essere cambiate. Il protocollo VAR è uno strumento giovane, le criticità verranno implementate e risolte. C’è l’IFAB, un organismo internazionale, che cerca di aggiornare il protocollo attraverso le segnalazioni delle varie federazioni. Il VAR a chiamata non so quando e se verrà introdotto. Voglio sottolineare una novità: il football video support ci sarà in serie C e nel calcio femminile, con la possibilità di consultare lo strumento tecnologico. Per me il Challenge sarà l’evoluzione naturale di questo protocollo. Cartellino a pagamento come al Mondiale per Club? Utili se possono finanziare protocolli di sensibilizzazione. La sospensione di Salernitana-Samp? Credo sia stata giusta perché non c’erano le condizioni per continuare il match”.

Giovanni Ignoffo, allenatore, è intervenuto quest’oggi durante Sunday Sport, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli si sta muovendo su più fronti, ho la sensazione che presto ci saranno delle ufficializzazioni. Sotto traccia stanno prendendo un giocatore di nome ed affidabile, tante alternative e sano affollamento servono nella prossima stagione, così puoi andare a fare la guerra con tutti. Creare il giusto mix con giocatori che sono pronti a fare gruppo e completare la rosa. La cosa più difficile è creare alchimia all’interno dello spogliatoio, così i giocatori che sono fuori si sentono parte del progetto, questo succede quando fai parte di un contesto vincente”.

Uli Forte, allenatore del Fussballclub Winterthur, è intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Ndoye è un giocatore rapido ed interessante, lo conosco da quando giocava in serie D qui in Svizzera, adesso ha cominciato anche a segnare ed è diventato un giocatore completo”.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Il Siviglia ha bisogno per questioni di bilancio per le cessioni di fare operazioni in uscita entro il 30 giugno, il Napoli ha fatto sapere al Siviglia che ha l’accordo con il calciatore, con il club spagnolo si era accordato per 12 milioni ma il Siviglia ne ha chiesti18. Il club azzurro però non vuole spendere la cifra richiesta dagli spagnoli”.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sacchi e Conte sono due ossessivi, vedo solo quella analogia tra i due, poi faccio fatica a trovare similitudini. Osimhen? C’è un’offerta shock dell’Arabia, tre anni più un quarto a 40 milioni. Offerta folle, l’Al Ahli vuole anche Theo Hernandez del Milan. L’offerta ad Osimhen era di 50 all’anno se avesse fatto il Mondiale per club. Il Napoli avrà la clausola pagata, farà un grandissimo mercato, cambierà molto ed inserirà 10 giocatori nuovi nella rosa. Ndoye ha anche un’offerta dall’estero. Lui è la priorità del Napoli, Ndoye e Beukema vogliono venire a Napoli purtroppo per il Bologna”.

Simona Ventura, conduttrice televisiva che ha presentato il docufilm su Arrigo Sacchi a Cervia dov’era presente anche Antonio Conte, è intervenuta durante Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sabato sera è stata una delle più belle serate di calcio che ho condotto. Sacchi l’ho conosciuto nel 1987, e facevo interviste, non c’erano le esclusive e le vendite dei diritti. Il Milan era lontano dai buoni risultati e si diceva che non avrebbe mangiato il panettone. Ed invece poi vinse lo scudetto. Alla presentazione del suo docufilm c’erano tanti tifosi napoletani che volevano incontrare Conte. L’ho trovato molto contento e sereno”.