Ignoffo, Cammaroto, Muselli, Salvione e Pasino ai microfoni di NM Live

NM LIVE – Ignoffo, Cammaroto, Muselli, Salvione e Pasino NM LIVE – Ignoffo: “In Italia il talento c’è ma il sistema calcistico andrebbe rivoluzionato, il Napoli si sta muovendo bene sul mercato, Beukema ha bisogno di un top club”

GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Calcio italiano in difficoltà per colpa della pirateria secondo De Siervo? E’ un grande alibi, serve per trovare una scusa e per non assumersi alcune responsabilità. I settori giovanili vengono affidati a persone non adeguate, inoltre si pensa solo al risultato e non alla formazione dei ragazzi. Il talento in Italia c’è, anche nelle situazione più disagiate, ma spesso per giocare bisogna pagare e non tutti se lo possono permettere. Bisognerebbe rivoluzionare tutto, solo così si potrà capire dove andare a trovare il talento. Io ho lavorato nei settori giovanili, lì per i ragazzi è fondamentale l’attitudine al lavoro. Solo chi ha fame arriva in alto. Il Napoli ha bisogno di strutture e di un settore giovanile migliore? De Laurentiis è un imprenditore di alto livello, ha già posto le basi per fare queste cose. Grava con le giovanili ha ottenuto grandi risultati, ma poi in prima squadra non arriva nessuno. Nelle big è difficile in Italia, i giovani poi vanno in prestito nei club minori. Si ha paura di bruciare i ragazzi purtroppo. Ndoye e Beukema? Nomi validi, ma il Napoli si sta muovendo bene senza farsi prendere dalla fretta. Ora i costi sono elevati, quindi è giusto valutare diverse piste. Il Napoli starà sicuramente sondando vari nomi pochi pubblicizzati al momento. Beukema ha bisogno di un top club per crescere, ha margini di miglioramento. Ritiro di Mertens e ultima partita per l’addio al calcio di Hamsik? Nel calcio si creano certi rapporti, quel legame te lo porti dietro nel tempo. Non puoi non emozionarti a vedere le loro giocate ed il loro rapporto”.

NM LIVE – Cammaroto: “Napoli? Trattativa ben avviata per Milinkovic-Savic, no al prestito di Marianucci, Anguissa verso la permanenza, si avvicina Ndoye, più difficile la pista Beukema, ecco le ultime novità su Nunez e Chiesa”

EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Addio al calcio di Mertens ed Hamsik? Mertens di diritto è entrato nella storia del Napoli, ero in tribuna durante la finale di Coppa Italia vinta contro la Fiorentina dove lui segnò il gol della certezza della vittoria. E’ stato una delle icone dell’era De Laurentiis. Il Napoli è attento al carattere dei calciatori e al loro atteggiamento fuori dal campo, spesso sono saltate trattative proprio per questo motivo. La gestione di De Laurentiis è stata sempre sana ed esemplare, i risultati gli stanno dando ragione. Il Napoli non si è svenato poi per vincere due scudetti. Napoli attivo sul mercato ma senza fretta? Sì, ma prima di Dimaro vorrebbe chiudere diversi affari. Possibili prossimi arrivi? Il Napoli vuole un portiere, un vice di Di Lorenzo, almeno un centrale difensivo, un centrocampista, Anguissa dovrebbe rimanere. No del Napoli al prestito di Marianucci. Attacco? Il club azzurro vorrebbe due punte centrali e due esterni forti. Milinkovic-Savic e Beukema? Per il portiere l’operazione è ben avviata, c’è l’accordo col calciatore. Il primo obiettivo del Napoli era Svilar, poi ha deciso di rinnovare con la Roma. L’affare col portiere granata non è ancora chiusa, bisogna trovare la quadra sui numeri, potrebbe rientrare anche Ngonge nella trattativa. Per Beukema, invece, ci sarà un incontro tra Napoli e Bologna nelle prossime ore. Ndoye è in dirittura d’arrivo, su Beukema invece non mi sbilancio. Italiano non vorrebbe smantellare tutta la squadra, potrebbe partire già Lucumi in difesa. Nuovi contratti da 8 anni? Il Napoli vorrebbe sfruttarli per Ndoye e Lucca. I nuovi contratti serviranno ad ammortizzare i costi dei calciatori, soprattutto quelli più giovani. Occhio alle possibili novità su Nunez, che ha aperto in maniera totale al Napoli, e su Chiesa. Su Chiesa c’è anche il Milan, ma la sua priorità resta il Napoli al momento”.

NM LIVE – Muselli: “Napoli su Milinkovic-Savic, Beukema e Ndoye? Sarebbero acquisti importanti, ma serve pazienza, spesso i valori dei calciatori vengono gonfiati”

ARTURO MUSELLI, attore, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Ritiro di Mertens ed Hamsik? Purtroppo il tempo passa per tutti. Per un calciatore è sempre difficile smettere, ma quando capisci che il ciclo è finito è giusto mettere fine alla carriera. Totti, ad esempio, nel finale si è ostinato e non era più al suo livello. Sono contento della loro scelta, hanno capito che il loro percorso stava cambiando. Milinkovic-Savic e l’asse col Bologna per Ndoye e Beukema, nomi giusti per il Napoli? Se c’è questa insistenza vuol dire che Conte li vuole, soprattutto per quanto riguarda Beukema. Mettiamo però le mani avanti, restiamo cauti. Sarebbero degli acquisti importanti, ma in questo mercato ogni giorno cambia qualcosa. Bisogna avere pazienza per capire cosa accadrà. Il Napoli ha tanti soldi da poter spendere, ma lo sanno anche le altre squadre, per questo tutti chiedono molto per ogni calciatore. Questo complica un po’ i piani del Napoli, la società dovrà capire come muoversi. Serve onestà, invece spesso i valori dei calciatori vengono gonfiati. Il Napoli raramente ha venduto giocatori a cifre spropositate, il valore dei calciatori era sempre quello reale e a volte ci abbiamo anche un po’ perso. Spero accada anche altrove”.

NM LIVE – Salvione: “Ndoye? Interesse forte del Napoli, c’è l’apertura del Bologna, strada in salita per Beukema, Conte vorrebbe diversi calciatori entro il ritiro di Dimaro”

PASQUALE SALVIONE, coordinatore del CorrieredelloSport.it, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Asse Napoli-Bologna per Ndoye e Beukema? La strada è aperta, ma non è in discesa. Le valutazioni dei calciatori sono alte, soprattutto quella di Ndoye, mentre Beukema il Bologna vorrebbe tenerlo vista la possibile partenza di Lucumi. L’interesse del Napoli, però, resta forte. Vedremo se con l’inserimento di Zanoli potrà cambiare qualcosa. Il Napoli valuta Zanoli circa 10 milioni, il Bologna quasi la metà. Per Ndoye invece c’è maggiore apertura, bisogna solo limare qualche dettaglio economico. Il Napoli ha un capitale importante e può anche attendere? Non c’è dubbio, lo ha detto anche De Laurentiis. In questa fase le valutazioni sono più alte, ma Conte vorrebbe diversi calciatori entro il primo ritiro estivo di Dimaro. Comunicato stampa del Napoli sul mercato? Era rivolto a quelli che parlavano di frizioni tra ADL, Conte e Manna. Certe cose sono fraintendibili, ma la volontà del club era quella di far capire a tutti che la società lavora di comune accordo con l’allenatore in sede di mercato. Si poteva evitare, ma non dimostra alcune frizione all’interno del club”.

NM LIVE – Pasino: “Nunez sarebbe un colpo importante per il Napoli, Chiesa se sta bene può dare ancora tanto, Anguissa? La sua permanenza sarebbe una gran bella notizia”

RUBENS PASINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Ritiro di Mertens nel match d’addio al calcio giocato di Hamsik? Sarà una giornata ricca di emozioni, anche se ci sarà un po’ di tristezza. Sono stati entrambi due calciatori unici, nei loro ruoli hanno lasciato un ricordo indelebile a Napoli. Prima uno e poi l’altro hanno scritto la storia recete del club azzurro, sono poi anche due bellissime persone. Nunez ha aperto al Napoli, nome giusto? Sarebbe un colpo importante. Con l’arrivo di calciatori di questo livello il Napoli potrebbe costruire una rosa di alto livello, anche se la base è già ottima. Magari così si potrà sognare anche il prossimo anno. Chiesa? E’ un patrimonio del calcio italiano, ma purtroppo ha subìto tanti infortuni. Al Liverpool ha giocato pochissimo, ma spero che a livello fisico sia migliorato. Guadagna tanto, ma se sta bene può dare ancora tantissimo. Anguissa verso la permanenza? Sarebbe molto importante in vista del prossimo anno, quasi un nuovo acquisto”.