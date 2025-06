Mercato azzurro in attacco – Il Napoli continua la ricerca di un centravanti forte da affiancare a Lukaku

Le grandi manovre di Giovanni Manna, in questa campagna di rafforzamento estiva, proseguono a tutto spiano, le priorità sono gli esteni di fascia alta ed un centravanti forte che possa sostituire in caso di necessità, Romelu Lukaku, o addirittura fare coppia con lui. Insomma, un alter ego, che rimpiazzi la partenza, quasi sicura, del cholito Simeone. Il clun partenopeo mira ad un colpo sensazionale, per il reparto offensivo, in vista della prossima stagione in cui bisognerà difendere lo scudetto e soprattutto affrontare una Champions League nella nuova formula, senza sfigurare. Il preferito dal mister leccese rimane sempre Darwin Nuñez. A breve ci saranno nuovi contatti con il Liverpool, per vedere se si potrà definire questa trattativa, malgrado l’’ingaggio elevato ed il prezzo del cartellino abbastanza alto, tuttavia la volontà dell’attaccante potrebbe fare la differenza. Núñez è un calciatore dinamico e moderno che sa attaccare la profondità. Inoltre, possiede un carattere combattivo che lo rende un attaccante arcigno che vede benissimo la porta. Proprio le caratteristiche che Conte predilige. Del resto, l’uruguaiano sarebbe entusiasta di venire all’ombra del Vesuvio.