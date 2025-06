Ndoye – Oggi nuovo incontro fra Manna e l’entourage del giocatore del Bologna

Stamane potrebbe essere il giorno per chiudere l’operazione di mercato relativa all’esterno del Bologna Dan Ndoye venticinquenne, primo nella lista di Antonio Conte, per quanto riguarda il ruolo di esereno sinistro. Infatti, nella giornata odierna, è previsto un nuovo summit tra il ds azzurro Manna e l’entourage del calciatore per definire gli ultimi dettagli sull’ingaggio da corrispondergli, circa 2,5 milioni a stagione, ovvero il triplo di quanto guadagna nel club felsineo. Dopodichè, ci sarà lo sprint finale con il primo vero vertice con la società emiliana che, per il cartellino dello svizzero, chiede ben 40 milioni, a fronte dei 25 offerti dal Napoli. Al momento, le parti sono molto distanti per cui De Laurentiis dovrà fare uno sforzo per accontentare il suo allenatore. Probabilmente, si arrriverà ad un accordo sulla base di . 35 milioni complessivi. Nel frattempo, il ds rossobù Sartori si sta già muovendo per sostituire l’esterno, anche perché trattenere Ndoye, contro la sua volontà, potrebbe diventare un boomerang che si ritorcerebbe contro.