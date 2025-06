Rete più spettacolare del campionato – Mc Tominay beffato da Yildiz, premiato lo Juventino e non lo scozzese

Secondo il contest Iliad Goal oh the Season‘, la rete più bella e spettacolare di questo campionato 2024/25 è stata quella messa a segno dal calciatore turco della Juventus Yildiz, nel corso della gara col Torino, del gennaio scorso, terminata 1-1. Un gol, sicuramente di ottima fattura, siglato con una serpentina al limite dell’area, conclusa con un sinistro secco all’angolino. Tuttavia, non è stata da meno, la rete, peraltro, decisiva del centrocampista scozzese Scott Mc Tominay, nella partita scudetto Napoli – Cagliari del 23 maggio scorso, match terminato col punteggio di 2 a 0 che ha sancito la vittoria finale degli azzurri, in barba all’Inter. Una mezza rovesciata volante e potente su traversone di Politano, che piegò le mani del portiere Sherri e fece impazzire di felicità il pubblico del Maradona. Questa rete è giunta soltanto seconda nella speciale classifica, suscitando un pò di delusione ed amarezza al calciatore ex United ed ai tifosi partenopei. Sul terzo gradino del podio è salita la magia del centrocampista nerazzurro Nicolò Barella, in Inter-Atalanta 4-0, di inzio campionato, un sinistro al volo ad incrociare che trafisse il portiere Carnesecchi. Per la cronaca, lo scozzese del Napoli, alla sua prima stagione in Italia, ha collezionato 34 presenze, arricchite da 12 reti e 6 assist. Numeri fenomenali, più da centravanti che da mediano. Insomma, il suo voto complessivo, nell’arco dell’annata vincente, non può essere che 9.