Chevanton, De Maggio, Floro Flores, Colomba, Mutti, Gargano, Satin a Kiss Kiss Napoli

Javier Chevanton, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a KissKissNapoli.it: “In questo momento della sua carriera credo che andare al Napoli rappresenterebbe una svolta per Darwin Nunez. Senza dimenticare che, per un Uruguaiano, Napoli è l’ambiente perfetto per adattarsi in tempi brevi ed esprimersi al meglio in un calcio nuovo e difficile come quello italiano. E’ un calciatore forte tecnicamente nonostante l’imponente struttura fisica che comunque gli permette di essere sempre pericoloso: sia quando attacca la profondità che in progressione palla al piede. Interpreta il ruolo della punta centrale in maniera diversa rispetto al Lukaku che abbiamo visto a Napoli: per questo motivo penso che in alcune fasi di gioco possano anche coesistere in un attacco a due. Al Liverpool non è riuscito a far bene come al Benfica o come nell’Uruguay perchè non è semplice emergere in un club di quel livello e con tanta concorrenza. Però ha l’età dalla sua parte ed anche per questo motivo il Napoli farebbe benissimo a puntare su di lui. E’ un calciatore che ha ancora importanti margini di miglioramento: dal mio modesto punto di vista credo che dovrebbe lavorare su un aspetto, ovvero in fase realizzativa. E per migliorare calcisticamente chi meglio di Antonio può aiutarlo. Fossi in lui andrei di corsa da Conte. Stimo umanamente e professionalmente Antonio perchè mi ha allenato a Bergamo ed anche perchè, abitando a Lecce, conosco i suoi fratelli. Insieme a Simeone rappresenta il modello dell’allenatore ideale per me: ha una mentalità vincente che si rispecchia nella costante volontà di lavorare e migliorarsi. I trofei vinti sinora in carriera, sia da calciatore che da allenatore, certificano la statura dell’uomo e del professionista.”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Il Napoli ha registrato la richiesta del Bologna di 80 mln per Ndoye e Beukema. Il Napoli sta accelerando per Noa Lang, proverà a chiudere nelle prossime 72 ore. Accordo da 25 mln compresi i bonus. Darwin Nunez ha dato l’ok a venire a Napoli, ora la società tratterà col Liverpool. Poi si sta lavorando, in queste ore, alla cessione di Osimhen all’Al Hilal. Offerta monstre per il calciatore, triennale da 40 mln. L’intermediario di quest’operazione è Federico Pastorello. Il calciatore sembrerebbe covinto, il Napoli avrebbe i 75 mln da reinvestire sul mercato e si libererebbe di Osimhen. Il Napoli può fare 10 cessioni quest’estate. Raspadori ambirebbe a giocare di più, ma la sua eventuale volontà di cambiare aria si scontra col volere di Conte che lo vuole trattenere a tutti i costi. Meret? E’ attesa la fumata bianca per il rinnovo e può darsi arrivi oggi. Il portiere aveva proposte più vantaggiose da altri club, ma ha deciso di restare a Napoli”.

Antonio Floro Flores, allenatore dell’Under 17 del Benevento, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Raspadori? Se lo sfrutti per le sue qualità come sottopunta va bene, se poi lo devi reinventare esterno o mezz’ala lo metti solo in difficoltà. Sono sicuro che piacerà a diverse squadre. E’ stato uno degli artefici dello scudetto, ha contribuito a goal importanti. Il calciatore non si discute, per me è straordinario, è uno che fa comodo anche alla nazionale. Se gioca con continuità può dare qualcosa in più al nostro campionato. De Bruyne? Non scopriamo l’acqua calda, sarebbe potuto andare in Arabia a prendere una marea di soldi ed invece ha scelto l’Italia perchè ha tanti stimoli. Può portare tanta esperienza al Calcio Napoli, è un ragazzo ambizioso come lo è Conte. Osimhen? Deve andare in Arabia, basta parlare di lui! Mi scoccia di parlare di un calciatore mediocre, ha fatto un solo anno bene. Parliamo di un personaggio di cui mi scoccia parlare. Un uomo che va via da una città che l’ha reso quello che è. Nemmeno la madre lo conosceva eppure si era permesso di togliere le maglie del Napoli dal suo profilo Instagram. E’ un ‘casinaro’, io se fossi nel suo agente lo porterei in Arabia. Non mi sembra che Osimhen abbia vinto chissà che, non è un campione. Non è De Bruyne, per lui parla la storia. Il mio amico Quagliarella diceva ‘apri l’almanacco, vedi quante stagioni ha fatto tra A e B e quello ti dice che calciatore è'”.

Franco Colomba, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Beukema e Ndoye al Napoli? Sono giocatori dal rendimento alto. Ndoye è un esterno d’attacco ed ha fatto un campionato di una continuità eccezionale, è maturato molto. Beukema è bravissimo in marcatura, bravo nel leggere le situazioni, con Lucumì ha fatto una gran bella coppia. Ndoye ha migliorato la fase conclusiva come ha fatto Orsolini. Il buon lavoro di Italiano s’è visto anche in questo senso. Quest’anno il Napoli ha avuto una continuità incredibile nella testa e questo è merito di Conte. E’ una squadra che ha certezze con il Lukaku che fa da regista spalle alla porta. Non è un grandissimo realizzatore, ma è molto utile. Il Napoli può ripetersi, ma non sarà semplice riconfermarsi”.

Bortolo Mutti, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lookman o Ndoye? Son due giocatori molto forti tecnicamente. Lookman ti spacca le partite e te le risolve, ha una capacità importante nel saltare l’uomo. Non mi aspettavo fosse così forte e determinante. L’Atalanta potrà anche cederlo, ma perderebbe molto lì in avanti. Per me è un giocatore immenso per il calcio di oggi. Il Napoli di Conte? L’Inter ha scialacquato una grande opportunità di vincere lo scudetto, il Napoli è stato bravo a non mollare. Quest’anno vedo un Napoli che può ripetersi sull’esperienza passata, poi vedo un Conte entusiasta”.

Walter Gargano, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Nunez? Il calore dei napoletani gli farebbe molto bene, ho parlato con lui una settimana fa circa e spero che arrivi davvero a Napoli. Gli ho detto ‘vai a Napoli!’. Lui sceglierà insieme alla sua famiglia cosa fare del suo futuro. Mi ha detto ‘Sì, bengo subito a Napoli. Aspetto di chiudere col Napoli’. La rosa del Napoli, con De Bruyne ed eventualmente con Nunez, fa un salto di qualità importante. La società ha fatto bene a scegliere Conte che valorizza tutti i calciatori. Oggi il traguardo del Napoli dev’essere quello di andare avanti in Champions quanto più è possibile. Sarò sempre tifoso del Napoli, pure se non arrivasse Darwin (Nunez ndr). L’addio al calcio di Hamsik? Devo andare per forza (ride ndr.)”.

Bruno Satin, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen è un ragazzo imprevedibile, non so dove vada in futuro. Lang? E’ forte tecnicamente, parte da sinistra e si accentra sul destro. Può fare danni, è interessante, lo conobbi quand’era al Bruges. Nunez? Forte, fisicamente è un animale, ma è anche veloce. In Serie A fa la differenza uno come lui, sapevo che a Liverpool non stava più bene e anche la moglie voleva andar via. L’ho visto in nazionale a novembre, lavora tanto per la squadra, è un top player. Bisogna capire come farlo coesistere con Lukaku, ma gli impegni saranno tanti e chi sta meglio giocherà”.