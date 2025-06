Mercato – Pronto un nuovo assalto dell’Al-Hilal per convincere Osimhen a trasferisi in Arabia

Il Napoli insegue Darwin Nunez del Liverpool ma il suo arrivo alla corte di Conte è subordinato alla vendita definitiva del centravanti nigeriano Victor Osimhen, ancora un tormentone per il club azzurro. Intanto, stamane, il Corriere dello Sport scrive di un nuovo- rilancio dell’Al -Hilal per convincere l’ex centravanti azzurro che rientrerà, tra qualche giorno dalle vacanze, a trasferirisi nella Liga saudita. . La prima proposta degli arabi era stata respinta, adesso è spuntasta un’offerta monstre: 40 milioni netti per tre anni più opzione, per un totale complessivo di 160 milioni. Inoltre, la società saudita è disponibile a versare la clausola rescissoria di 75 milioni valida per l’estero, al Napoli. Ma, naturalmente serve la risposta positiva del bomber che, quest’anno, ha giocato nel Galatasaray, che peraltro, gli avrebbe proposto un ingaggio di 18 milioni a stagione, pur di trattenerlo. Solo dopo la cessione del giocatore, il club partenopeo potrà tuffarsi nell’affare Nunez.