Affare Ndoye – Il Bologna chiede la luna e il Napoli sonda altre piste, fra cui Noa Lang

Il Bologna aumenta il prezzo del cartellinno di Dan Ndoye, arrivando a chiedere, addirittura, la luna, come se lo svizzero fosse già un fuoriclasse. Sarà pure un gran bel giocatore, tuttavia valutarlo 45 milioni di euro è una vera follia, al massimo la cifra corrispondente al suo valore non supera i 30/35 milioni di euro comprensivi di bonus. Vista la situazione, Giovanni Manna, ha già pronte delle alternative, tra cui quella di Noa Lang. A detta dell’esperto di mercato Nicolò Schira, ed avallata da Alfredo Pedullà, la società di De Laurentiis sarebbe pronta ad offrire al giocatore olandese di 26 anni, un contratto di 2.5 milioni all’anno più bonus. Il club azzurro, quindi, si starebbe cautelando, in caso di esito negativo nella trattativa con il club rossoblù. Ma non è l’unica pista che il ds partenopeo sta sondando.