San Giovanni – Auguri di Buon Onomastico al capitano Di Lorenzo, al Cholito Simeone e al Ds Manna

Tantissimi Auguri di un sereno Onomastico a due calciatori azzurri ed al direttore sportivo, i quali portano il nome di Giovanni, che si festeggia nella giornata odierna. Parliamo ovviamente di capitan Di Lorenzo e del Cholito Simeone, quindi di Giovanni Manna. Dunque, in casa Napoli, oggi è festa grande. Il nostro capitano rappresenta una pedina fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte, mentre l’argentino figlio d’arte, utilizzato pochissimo, potrebbe finire, a breve, la sua avventura all’ombra del Vesuvio; visto che ha ancora molto da dare al calcio, intende giocare con più continuità. Anche il direttore sportivo merita un plauso per l’ottimo lavoro svolto finora e che adesso si sta prodigando in questa sessione estiva di calciomercato per accontentare le richieste del mister leccese che vuole una formazione con due giocatori per reparto di quasi pari livello.