ALFREDO PEDULLA’ – De Laurentiis sta per piazzare altri quattro colpi molto interessanti

Il famoso giornalista di SportItalia, Alfredo Pedullà, espertissimo di calciomercato, attraverso il suo sito, ha parlato del Napoli e del grande mercato che sta conducendo con il direttore Manna. Questo il punto della situazione del giornalista calabrese: dopo l’arrivo di un top player come Kevin De Bruyne e del giovane talento Marianucci, il presidente De Laurentiis sta per mettere a segno altri quattro colpi molto interessanti che andranno a rinforzre un’intelaiatura con delle basi già solide. Il prossimo acquisto dovrebbe essere Noa Lang del Psv, quindi priorità al reparto difensivo; Beukema del Bologna resta il primo nome nella lista di Conte. Il club partenopeo non ha cercato alternative ed ha offerto alla società rossoblù 30 milioni più eventuali bonus. Poi, oltre all’olandese rapper, dovrebbe arrivare un altro esterno, Chiesa è sempre un nome gettonato. Infine, il Napoli si è piombato su Darwin Nunez, attaccante uruguaiano del Liverpool che sarebbe uno degli acquisti più prestigiosi dell’intero calciomercato, dopo il belga. In alternativa c’è Lucca dell’Udinese.