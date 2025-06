Bucchioni, Gautieri, Mandarini, Pincherle, Calemme e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’: “Il Napoli ha le idee chiare per costruire una doppia squadra. Il Napoli deve ringraziare la FIFA”- “Mi piace tantissimo la coppia Lang-Ndoye. Di Ndoye ne sono innamorato,con Italiano ha fatto quel salto in più. Ndoye, a differenza di Lang, conosce già il campionato italiano. Loro due porteranno al Napoli quello che si era perso con la cessione di Kvaratskhelia. Il Napoli è più avanti di tutti perché sa quello già quello che vuole. Dopo aver vinto due scudetti in tre anni, di fatto, il Napoli deve puntare ad andare più avanti possibile in Champions League per compiere quel salto in più. Il Napoli può ringraziare la FIFA di non partecipare al Mondiale per club. Inter e Juve stanno prendendo dei milioni che potrebbero perdere in futuro, vedi l’infortunio di Calhanoglu”

L’allenatore Carmine Gautieri ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Il Napoli ha uno dei centrocampi più forti. Conte utilizzerà il 4-3-3” – “Pio Esposito? Ha dimostrato, anche per l’età che ha, di essere un attaccante forte con grande prospettiva. Lui è un giocatore forte e l’ha dimostrato anche ieri. Lang-Ndoye sono due giocatori forti, che ti permettono di ribaltare l’azione. Il Napoli sta lavorando bene. Il Napoli potrà giocare anche con il 4-3-3, ma sarà pronto anche ad utilizzare altri moduli. McTominay-De Bruyne? Possono sicuramente coesistere, l’importante è lavorare sull’equilibrio ed Antonio Conte ha dimostrato di saperlo fare. Questo centrocampo è davvero forte, ha tutto: quantità e qualità tecnica. Questo centrocampo qui può essere uno dei più forti. Marianucci?Il Napoli ha fatto bene a puntarci, è un giovane di grande prospettiva”.

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Nunez obiettivo concreto. Osimhen non deve bruciarsi. Beukema può esserci a Dimaro” – “Bisogna credere all’arrivo di Darwin Nunez, ma in questa fase decisiva bisogna cautela. Poi, ovviamente, c’è da segnalare il gradimento del calciatore. Bisogna trovare l’accordo con il club, ma tutti sanno la forza economica del Napoli e tutti sanno anche la fretta del club partenopeo. Il Napoli non si farà prendere dalla gola, è normale che si acceleri e poi vada un po’ a rilento. Se Osimhen fosse andato già via, il Napoli avrebbe sicuramente una certezza in più. Ma il colpo Lang, il quale è ormai agli sgoccioli, è stato finanziato quasi del tutto dagli incassi ricevuti dai riscatti di Caprile, Natan e Gaetano. Il Napoli, tutto sommato, non ha intaccato così il suo patrimonio. Credo che i 70 milioni di Kvara siano ancora lì. La situazione Osimhen sta un po’ rallentando il tutto, ma il Napoli ha già i suoi piani. Non conviene allo stesso Osimhen di tirare la corda, perché così rischia di bruciarsi varie situazioni. Lang-Juanlu Sanchez a Dimaro? Ci aggiungerei anche Beukema. Il Bologna, infatti, sta cercando dei suoi sostituti. Lang è ormai vicinissimo, Juanlu Sanchez anche. Il Siviglia, di fatto, ha fretta di cedere perché deve incassare 25 milioni entro il 30 giugno per questioni di bilancio. Serve un altro difensore forte, viste le quattro competizioni che dovrà affrontare il Napoli”.

Luca Pincherle, giornalista di ETV, ha parlato così ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’: “Il Bologna non vuole vendere Beukema. Forte concorrenza per Ndoye” – “Bologna non vuole cedere Beukema, perchè sa che sostituirlo vuol dire andare a prendere un nuovo giocatore che costerebbe tanto e che è pure facile da trovare. Poi Beukema ha una gran rapporto con la piazza di Bologna, l’olandese è anche perfetto per come gioca Italiano. Ndoye vuole trovare un accordo con il Napoli, ma c’è tanta concorrenza: si è interessato anche il Borussia Dortmund e poi il Bologna preferisce il mercato della Premier. Le offerte del Napoli sono sicuramente importanti che fanno pensare, ma Ndoye e Beukema stanno bene a Bologna. Tra Ndoye e Beukema quello che può andare via è sicuramente Ndoye, visto che il Bologna ha già messo in conto di venderlo. Il Bologna non vuole contropartite per Ndoye, perché ha bisogno di prendere giocatori che ha seguito e che conosce il costo”.

Mirko Calemme, giornalista di AS, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Juanlu Sanchez potrebbe esserci a Dimaro. Pisa pista calda per Simeone” – “Juanlu Sanchez? Da Siviglia dicono che c’è una distanza minima, tutte le parti vogliono chiudere. L’affare si dovrebbe chiudere, il giocatore vuole il Napoli ed il club spagnolo ha la necessità di vendere. Sia Lang che Juanlu Sanchez potrebbero esserci a Dimaro. Ci sta che il Napoli cerchi un giocatore che permetta a Di Lorenzo di respirare e Juanlu Sanchez è perfetto: sa giocare in mezzo al campo, visto che è stato impiegato anche come mezzala. Da Siviglia mi dicono che deve crescere dal punto di vista caratteriale e chi c’è meglio di Conte per lavorare su questo? Rafa Marin è vicino al Villarreal e andrà via con la formula del prestito oneroso ad 1 milione di euro più diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Recompra del Real Madrid di 25-35 milioni? L’intenzione è quella di lasciare accordata l’anno scorso. A Rafa Marin è stata garantita la titolarità dallo stesso Marcelino. Simeone? Fino a qualche giorno fa, di fatto, la sua priorità era di stare Italia e giocare con il Pisa. Poi se ci dovesse essere l’affondo del Siviglia, di fatto, potrebbe cambiare tutto, ma la squadra toscana resta la più calda. In Spagna stanno seguendo molto Pio Esposito. Già è stato designato come l’attaccante titolare dell’Italia”.

Mario Fabbroni ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Accelerata per Nunez, potrebbe essere più vicino. Napoli può essere la medicina per Chiesa” – “Lang si potrebbe chiudere nel weekend. Ndoye resta sullo sfondo, ma la pista che sta accelerando è quella di Nunez. L’obiettivo Nunez potrebbe portare con sé anche Chiesa. Al Napoli, almeno in questo momento, serve più Beukema che Ndoye. Per chiudere Nunez, però, ci vogliono i soldi di Osimhen che continuando a tenere in ostaggio sia il Napoli che i tifosi del Napoli. Sta diventando un nemico senza motivo. Chiesa, se ha veramente voglia di ritrovare la miglior condizione, lo vedrei bene al Napoli che potrebbe essere la sua medicina. Questione portieri? Penso che si vada sulla soluzione Meret e Milinkovic-Savic. Dei giocatori che rientrano dai loro prestiti, di fatto, penso che non resterà nessuno. Zanoli è quello che può essere più valorizzato”.