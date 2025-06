CALCIOMERCATO – Beukema vuole solo il Napoli, che rappresenta un’occasione da prendere subito al volo

Il difensore olandese del Bologna, Sam Beukema, 27 anni a novembre prossimo, ha nella testa soltanto il Napoli che considera il calciatore, l’uomo giusto per rafforzare il pacchetto arretrato. Il giocatore rossoblù non vede l’ora di militare in una big del calcio italiano e sarebbe molto contento di mettersi a disposizione di Antonio Conte. Il club azzurro rappresenta, per l’olandese, quel treno da prendere al volo subito, senza pensarci su due volte. Per questo motivo, Beukema ha sollecitato il proprio club, a lasciarlo andare per non fargli perdere una similie occasione. Tuttavia, la società emiliana chiede una cifra considerata esosa da Manna, infatti, il prezzo fissato è di 35 milioni, contro i 25 offerti dal Napoli, dunque la distanza, per ora, è ancora tanta, per cui il ds azzurro dovrà aumentare l’offerta se vuol realmente regalare al tecnico leccese il difensore che ha chiesto esplicitamente. Di certo, il si del calciatore può fare la differenza ma il Bologna è una bottega cara. D’altronde, il club partenopeo vorrebbe portare a casa, anche lo svizzero Dan Ndoye, valutato addirittura 45 milioni di euro. Insomma, ben 80 milioni per accaparrarsi il difensore e l’esterno. Una cifra folle che Manna dovrà cercare di limare al massimo. Staremo a vedere l’evolversi di queste due operazioni che, a mio avviso, andranno per le lunghe.