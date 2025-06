NAPOLI – Manna sta per chiudere le operazioni Noa Lang e Juanlu

Ore caldissime per Giovanni Manna, impegnato in questo mercato estivo, alla ricerca di rinforzi di valore per allestire una rosa molto competitiva che possa avere 22 giocatori quasi sullo stesso livello. Come scrive stamane il Corriere dello Sport, Il prossimo acquisto degli azzurri sarà Noal lang , olandese di 26 anni, sul quale il Napoli si era già fiondato a gennaio scorso ma il Psv si oppose alla cessione. Per lui, pronto un contratto da 2,5 milioni, a stagione, per cinque anni. Ma non sarà l’unico esterno, sicuramente ne arriverà un altro, il preferito da Conte è sempre Ndoye del Bologna ma la cifra chiesta da Sartori è troppo esagerata, 45 milioni di euro, per cui, il ds tenterà, nei prossimi giorni, di tornare all’attacco, vista la volontà dello svizzero di lavorare con l’allenatore leccese di convincere la società emiliana a scendere il prezzo, per non trattenere un giocatore controvoglia. Altro rinforzo vicinissimo è Janlu del Siviglia, esterno destro basso di appena 23 anni che dovrebbe essere l’alter ego del capitano. Il club spagnolo bisognoso di soldi, alla fine, potrebbe cedere il terzino che ha già detto si al Napoli, accettando l’offerta dei partenopei di 15 milioni, comprensivi di bonus, a fronte dei 20 richiesti in un primo momento.