Paolo De Paola – “Il Napoli, nella stagione che verrà, partirà con tutti i favori del pronostico”

Il noto giornalista sportivo Paolo De Paola, direttore del Corriere dello Sport è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul Napoli che sta nascendo. Queste le dichiarazioni rese a Valter De Maggio:

“Il Napoli di Conte, sarà, di certo, la lepre da inseguire nella prossima stagione. Vincitori di questo campionato, tutti i favori del pronostico vedono gli azzurri ancora protagonisti e primi candidati a rivincere il titolo. Il mercato che sta conducendo Manna è straordinario, nomi come De Bruyne fanno di sicuro la differenza, inoltre sono in arrivo altri grandi giocatori che rafforzeranno di molto una squadra, già con delle basi solidissime. Le altre concorrenti le vedo abbastanza indietro, per tanti motivi, poi stanno rincorrendo occasioni e obiettivi di secondo piano; Dzeko che torna, Modric come fantasia, Khaka che è un ottimo giocatore ma ha già dato tanto, l’Inter che riparte da zero, tutto ciò mi fa pensare che non ci siano, almeno sulla carta, squadre che possano impensierire più di tanto il team del tecnico salentino.

Ovviamente i tifosi azzurri faranno i debiti scongiuri, grattandosi qualcosa, conoscendo bene la scaramanzia dei napoletani.