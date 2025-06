GIOVANNI MANNA – Due giorni per decidere chi scegliere tra Lucca e Nunez

In questi giorni il ds del Napoli Manna è alle prese con l’acquisto di un centravanti di spessore che possa coesistere o avvicendarsi con Romelu Lukaku, il quale resta ancora il titolare del reparto offensivo. Si cerca il calciatore giusto, senza permettersi di sbagliare, visti i tantissimi impegni in cui si dovrà cimentare, alla ripresa, il Napoli di Conte., tra campionato Champions, Coppa Italia e Supercoppa. I due nomi più gettonati sono sempre gli stessi: Lucca dell’Udinese e Nunez del Liverrpool. L’attaccante sudamericano, che ha fatto benissimo col Benfica, realizzando tanti gol e meno bene in Premier, per quanto riguarda l’esperienza e il curriculum è nettamente favorito sul centravanti italiano che, tuttavia, la sua parte nella squadra friulana l’ha fatta e come, mettendo a segno 12 reti. Un buon bottino per un giovane che si è appena affacciato in massima serie. Trasferirsi all’ombra del Vesuvio, per l’attaccante uruguaiano, sponsorizzato dall’ex azzurro Gargano è una priorità assoluta. Anche il 24enne Lorenzo Lucca sarebbe entusiasta di vestire la maglia dei partenopei campioni d’Italia ma solo uno uno dei due la spunterà. Dunque, Il Napoli, in 48 ore, dovrà fare la sua scelta: chi prendere tra i candidati? Questo è l’interrogativo che affligge Giovanni Manna. Sicuramente ne parlerà al mister e poi agirà di conseguenza. La differenza di prezzo, abbastanza alta, fra il giocatore dell’Udinese e quello del Liverpool, potrebbe essere un motivo per il quale puntare sul più giovane, valutato sui 30 milioni, contro i 60 richiesti per l’uruguagio.

Fonte: Corriere dello Sport