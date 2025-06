TELENOVELA OSIMHEN – I suoi capricci potrebbero costargli caro, De Laurentiis lo manderebbe in Tribuna

Siamo ormai alla terza estate di fila in cui Victor Osimhen dà enormi problemi alla società partenopea, tutt’ora proprietaria del cartellino. Dopo il prestito in Turchia, l’attaccante prelevato anni fa dal Lille tornerà alla base e se non ci saranno sviluppi,in questi giorni, dovrà pure presentarsi al raduno azzurro previsto il 15 di luglio al Centro sportivo di Castel Volturno. Se continuerà a fare i capricci il bomber potrebbe pagare a caro prezzo questo suo assurdo comportamento. Infatti, qualora non accettasse le destinazioni prospettate, ovvero nuovamente al Galatasaray o l’Arabia, vestendo la maglia dell’Ali -Hilal, rischia di andare in tribuna e non giocare per una stagione intera, cosa che nuocerebbe molto di più al calciatore che perderebbe stima e l’interesse di papapili club che potrebbero acquistarlo. Del resto, il presidente De Laurentiis non ha alcun bisogno di fare cassa con la cessione dell’africano, quindi sarebbe disposto anche a perdere i 75 mln della clausola pur di dare una lezione al giocatore che fuori dal campo si comporta peggio di un bambino viziato. Ci sarà finalmente, quest’anno il finale di questa scocciante telenovela?