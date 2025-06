Il Napoli è pronto ad annunciare il nuovo direttore generale

Non solo calciomercato per il Napoli. Mentre la società è impegnata nelle ultime fasi per chiudere diversi colpi richiesti da Antonio Conte, si prepara anche un annuncio importante a livello dirigenziale: Tommaso Bianchini sarà il nuovo direttore generale del club azzurro, come riportato oggi da La Repubblica. Si tratta di una promozione meritata per Bianchini, figura centrale nel racconto e nella costruzione dell’immagine del Napoli nell’ultima stagione. La nomina andrà a colmare una casella rimasta scoperta dal 2012, anno dell’addio di Marco Fassone.

Secondo quanto scrive il quotidiano: “È stata una scelta vincente nell’ultima stagione e proseguirà pure nel racconto del Napoli che sta nascendo. Lo sta curando nei dettagli Tommaso Bianchini, che a breve sarà ufficializzato come nuovo direttore generale del club.” Il suo ingresso rappresenta un ulteriore tassello nella riorganizzazione societaria voluta da De Laurentiis per il nuovo ciclo targato Conte. Prima di approdare al Napoli, Bianchini ha accumulato una vasta esperienza in ambito sportivo, ricoprendo posizioni di alto livello che gli hanno permesso di sviluppare una profonda conoscenza delle dinamiche di marketing e gestione delle entrate nel mondo dello sport.

