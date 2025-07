Beukema – Ndoye – Il Napoli pronto a investire 75 milioni per la coppia rossoblù

Continua l’inseguimento del Ds azzurro Giovanni Manna a Ndoye e Beukema del Bologna; per l’attaccante esterno e il difensore centrale, il club emiliano ha sparato 80 milioni di euro, cifra sicuramente che va al di là dell’effettivo valore dei due calciatori rossoblù, i quali sarebbero entusiasti di indossare la maglia della squadra partenopea, fresca vincitrice del quarto scudetto. Oramai il calciomercato è impazzito, le cifre che girano sono esorbitanti e il club di De Laurentiis deve, per forza, adeguarsi al momento. Antonio Conte stavede per lo svizzero e l’olandese e De Laurentiis, pur di accontentare il suo allenatore è dosposto a sborsare 75 milioni di euro. Nella trattativa potrebbe entrare il difensore Zanoli, in modo da abbassare di qualche milione l’esborso della società. Al momento nulla, ancora è defintivo, si tratta ad oltranza, come una gara ai calci di rigore, vedremo chi la spunterà, nei prrossimi giorni. I soldi, d’altronde, potrebbero venire dalla cessione di Osimhen che oramai dovrà decidersi a sbrogliare, una volta per tutte, questa matassa e permettere al Club di De Laurentiis di chiudere la vicenda, con buona pace di tutti.