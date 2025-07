Marek Hamsik – Dopodomani, a Bratislava, la partita d’addio al calcio dell’ex capitano azzurro

Sabato 5 luglio, a Bratislava,.in Slovacchia, all Stadio Tehelne Pole, l’ex capitano e centrocampista del Napoli, Marek Hamsik appenderà le scarpette al classico chiodo, attraverso una partita di commiato dal calcio giocato, in cui parteiperanno i vecchi compagni di squadra, come Lavezzi, Gargano. Mertens, Cavani, Pepe Reina, Callejon, Montervino, Paolo Cannavaro, Albiol, Dzemaili, nonchè tanti altri suoi connazionali tra cui Skrtel, Lobotka, Skrinia. La partita che si presenta spettacolare ed emozionante verrà trasmessa in esclusiva dal canale CalcioNapoli24, sul 79 del digitale terrestre, quindi su web, social, Youtube, irradiata solo su Napoli e Caserta. Ricordiamo che Hamsik, prelevato dal Brescia per soli 5 milioni, ha trascorso nel Napoli ben 12 anni, dal 2017, al 2019, collezionando 520 presenze e realizzato 121 gol. dietro Mertens ed Insigne.