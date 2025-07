Bucchioni, De Rienzo, Battistini, Sartori e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Nell’Inter stanno volando gli stracci. Napoli avvantaggiato anche sulla Juve” – “Il Napoli ha idee chiare sul mercato. Mentre nelle altre c’è molta confusione. Sarebbe una gran cosa, di fatto, se il Napoli dovesse avere l’80% della rosa già a disposizione. Mondiale per Club? Assolutamente inutile. Anzi, ha scatenato delle polemiche: vedi cosa è successo all’Inter, dove stanno volando gli stracci. Questo è un grande vantaggio del Napoli su Inter e Juventus. Anche quest’ultima ha messo ancora di più a nudo i suoi limiti. Beukema sarebbe davvero un bell’acquisto: è bravo, un leader della difesa. Il Milan, vista la mancata partecipazione alle coppe, può diventare una pretendente seria, anche perché si sa cosa Allegri ti dà. Vedi l’arrivo di Ricci, che ti dà una grossa mano in fase difensiva. Lazio e Roma sono due punti interrogativi molto grossi ma, soprattutto se dovesse restare Kean, occhio alla Fiorentina. Mi piacere molto Sebastiano Esposito nei viola, anche perché quest’anno ha un grande allenatore in panchina”.

La giornalista Jolanda De Rienzo ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio NapolI Centrale’: “Lukaku è fondamentale per la sua mentalità. Osimhen alla Juve pista complicata” – Il Napoli ha un grosso vantaggio rispetto ad Inter e Juventus, visto che hanno partecipato al Mondiale per Club. Ho delle buone sensazioni per la prossima stagione. Lukaku? Il suo valore l’abbiamo visto durante la stagione, ma quello mentale l’abbiamo visto tardi. Lui dà tantissimo ai suoi compagni. Mi aspetto tanto da Lukaku quest’anno, perché stesso lui ha detto che può dare ancora tanto. Osimhen? La Juventus c’è sempre stata, ma ‘il problema’ è De Laurentiis che, di fatto, non lo convinci. Anche se nel calciomercato può succedere di tutto. Il Napoli deve capire il male minore, visto che la situazione Osimhen ti porta comunque dei problemi. Vedo davvero complicata l’ipotesi Osimhen alla Juve. Dimaro? Vi rendete conto che lì c’è De Bruyne”.

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, ha parlato così ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’: “Caprile dovrebbe restare al Cagliari. Il Napoli deve avere due portieri forti” – “Caprile, fino a prova contraria, sarà il portiere del Cagliari. Poi, ovviamente, il mercato è sempre aperto. Se dovesse arrivare un’offerta vantaggiosa per tutti, di fatto, poi si vedrà. In Italia si fa fatica a dare spazio ai giovani, questa è la nostra cultura di pensiero. Il Napoli vuole due portieri forti? Il Napoli, visti i tanti impegni, deve avere assolutamente i portieri l’anno prossimo. Il Napoli è il club più attivo sia in entrata che in uscita: sarà la favorita. Inter e Juve al Mondiale per Club? Posso dire che è stato un esperimento che, di fatto, ha portato un dispendio di tante energie, ma i giocatori avranno tempo di recuperare. Il Milan avrà l’opportunità di ripartire con Allegri. Ha l’opportunità di concentrarsi solo sul campionato, dove può essere assolutamente protagonista. Juric all’Atalanta? L’Atalanta, visto l’addio di Gasperini, ha dovuto fare una scelta epocale e, dunque, hanno preso la decisione di continuare con una determinata strategia”.

Gianluca Sartori, giornalista del ‘Corriere della Sera Torino’, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Ngonge al Torino si può chiudere settimana prossima. Milinkovic-Savic non sta puntando i piedi per andare via” – “Situazioni Ngonge e Milinkovic-Savic? Sono due due situazioni, al momento, slegate. Ngonge è il preferito del Torino per rinforzare le proprie corsie offensive. Si parla di un affare tra i 6 ed i 7 milioni euro, poi di vedrà la formula. Il Torino vuole chiudere la settimana prossima, visto che inizierà il ritiro. Mentre Milinkovic-Savic ha una situazione più bloccata. Ha una clausola di 20 milioni ed il Torino, almeno fino a questo momento, non è incline ad accettare offerte minori. Lo stesso Vagnati non ha escluso la presenza del serbo, visto che quest’ultimo non ha detto apertamente di voler andar via. Il Napoli è al lavoro per provare a strappare delle formule più convenienti per Milinkovic-Savic. Lo stesso Toro si sta guardando intorno per un possibile sostituto del serbo. Nelle prossime settimane si potrebbe anche sbloccare. Il Toro sta guardando diversi nomi: da Falcone a Caprile. Piaceva tanto Diouf che, però, è andato in una squadra francese. Non mi risulta che ci sia un accordo tra Milinkovic-Savic ed il Napoli, anche se c’è un gradimento di massima del giocatore che, però, non sta puntando i piedi per andare via”.

Il giornalista Mario Fabbroni ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Beukema più vicino di Lang, olandese ad un passo” – “Beukema può essere più vicino di Lang: anche se in entrambe le situazioni, di fatto, c’è quasi l’intesa definitiva. Un milioncino risparmiato, di fatto, potrebbe essere importante per prendere Juanlu Sanchez, visto che il Siviglia ha bisogno di monetizzare. Juanlu Sanchez si è fatto valere nell’ultimo Europeo Under 21. Lang mi dà buone sensazione, anche perché può dare quella fantasia in più che ha bisogno la squadra di Conte. Con Beukema e Juanlu Sanchez si completa il quadro dei difensori. Mi convince il fatto che il Napoli stia cercando un portiere esperto e collaudato come Milinkovic-Savic. Lui metterà pressione a Meret, ma dà anche garanzie. Anche se 18 milioni per un secondo portiere non sono pochi. Gilmour? Può giovarsi di un Napoli più offensivo.Vergara? Potrebbe fare il sesto centrocampista, ma deve andare a fare esperienza in un’altra squadra”.