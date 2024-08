Juan Jesus amareggiato per le critiche, medita di lasciare il Napoli

Il difensore brasiliano del Napoli Juan Jesus, fortemente amareggiato per le critiche subite in questo avvio di campionato, è intenzionato seriamente a lasciare il Napoli, negli ultimi giorni di mercato. L’ex calciatore di Inter e Roma è molto deluso dalle offese a lui rivolte dai tifosi azzurri negli ultimi 12 mesi. Avrà pure sbagliato in qualche partita, tuttavia, non crede di meritare un tale irriguardoso comportamento. Attualmente Juan Jesus ha un contratto con il club partenopeo fino a giugno 2025, con un ingaggio di 1 milione di euro.Ma come dicevano, vi è la possibiltà che il rapporto finisca la prossima settimana. Del resto il difensore non ha convinto affatto, nella prima, contro l’Hellas Verona, partita in cui si è reso protagonista in negativo dei primi due gol subiti dal Napoli.