MERCATO – Napoli, spesi 110 milioni di euro per i nuovi acquisti, in attesa di cedere Osimhen

In seguito alla brutta batosta della prima giornata di campionato, il mercato del Napoli ha subito una grossa impennata e sono arrivati, in questa settimana David Neres e Romelu Lukaku. Eppure la SSCN non disponeva dei soldi della clausola rescissoria di Osimhen, il quale, tuttora, è sempre uno stipendiato di De Laurentiis. Il presidente, finora, per i nuovi acquisti, ha già speso la bellezza di 110 milioni di euro, pur di regalare al tecnico leccese i rinforzi necessare per mettere alle spalle la disastrosa stagione scorsa. Nelle previsioni l’attaccante nigeriano era la chiave per operare sul mercato senza problemi ma così non è stato. A parte i pochi milioni incassati dalle cessioni di Lindstrom, Ostigard e Cajuste, il Napoli ha comprato di tasca sua e si prospetta ancora qualtro altro innesto come Gilmour. Fino al termine della sessione estiva, tuttavia, il club partenopeo si augura che il Psg faccia una proposta accettabile per il cartellino di Osimhen, il quale, con la società francese, ha pure l’accordo economico sull’ingaggio. Nel caso in cui, questa proposta non arrivasse entro la mezzanotte di venerdì prossimo, ci sarebbe il serio rischio che il bomber azzurro resti fuori rosa fino al mercato invernale di gennaio.