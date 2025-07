CALCIOMERCATO NAPOLI – Doppio colpo olandese, le ultime sulle strategie azzurre

Dopo gli arrivi di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, il Napoli si prepara a regalare il terzo colpo ad Antonio Conte con Noa Lang. L’esterno classe 1999 è a un passo dal vestire la maglia azzurra, con i dettagli tra i club che saranno risolti nelle prossime ore. Il Napoli ha ulteriormente accorciato la distanza rispetto al PSV Eindhoven, con il club olandese che chiede circa 30 milioni di euro per l’ex Bruges.

Tornato due anni fa in Olanda per 12,5 milioni dopo l’avventura in Belgio, Noa Lang si è messo in mostra soprattutto nell’ultima stagione con il PSV conquistando anche la nazionale olandese. Dopo una stagione da 14 gol e 12 assist il 26enne vuole provare una nuova esperienza e sta spingendo per andare a Napoli. Dopo aver trattato a lungo con il Bologna per Ndoye, Giovanni Manna ha deciso di virare con forza su Noa Lang e si è avvicinato molto alle richieste del PSV, arrivando a offrire un pacchetto da circa 30 milioni tra parte fissa e bonus. Nelle prossime ore i due club cercheranno di definire gli ultimi dettagli, con il Napoli che vuole chiudere l’operazione entro la fine della settimana. Manna vuole mettere Lang a disposizione di Antonio Conte fin dal primo giorno di raduno a Castel Volturno previsto per il 15 luglio. Con la definizione dell’esterno poi il Napoli si concentrerà sul difensore, con Beukema che si sta avvicinando e anche lui potrebbe presto completare il pacchetto arretrato a disposizione di Antonio Conte. Oltre a Lang si cercherà anche un altro esterno, Ngonge che è in uscita e per questo si lavorerà per trovare un quarto elemento da aggiungere a Neres, Politano e Lang. L’opzione Chiesa rimane sempre valida, oltre alla suggestione del ritorno di Lorenzo Insigne uscita in queste ore dopo la rescissione del contratto con il Toronto FC. Prima però si lavorerà per sfoltire la rosa a disposizione di Conte, che a Castel Volturno di ritroverà con oltre 30 giocatori per il raduno di inizio stagione. Tra i candidati a partire oltre a Cyril Ngonge ci sono Giovanni Simeone e Alessandro Zanoli, oltre alla questione Osimhen che continua a tenere banco. Il Napoli spinge il nigeriano verso l’Arabia, con l’Al Hilal che ha offerto 40 milioni al giocatore ed è pronto a versare i 75 milioni della clausola rescissoria. Osimhen vuole rimanere in Europa e aspetta offerte, con la Juve interessata che però senza la cessione di Vlahovic non potrà puntare sull’ex Galatasaray.