CALCIOMERCATO – Insigne tra Parma e Fiorentina, ma il sogno si chiama Napoli

Lorenzo Insigne è pronto a tornare in Serie A. Dopo aver lasciato l’Italia nel 2022 per accasarsi al Toronto FC, il 34enne è pronto a fare ritorno in patria. Simbolo del Napoli per 10 stagioni e campione d’Europa con l’Italia nel 2021, Insigne piace a Parma e Fiorentina che sono pronte a sfidarsi per ingaggiare il fantasista napoletano. Proprio l’ingaggio rappresenta l’ostacolo più grande, con Insigne che in Canada percepiva uno stipendio da circa 10 milioni l’anno, ma Lorenzo è pronto a ridurre le pretese pur di tornare in Serie A.

Il duello tra ducali e viola potrebbe però vedere un clamoroso terzo incomodo: nelle ultime ore, è trapelata la suggestione di un incredibile ritorno di Insigne al Napoli. “Mai dire mai”, le parole del suo agente D’Amico, che ha aperto uno spiraglio. “Lorenzo è in ottime condizioni fisiche e mentali, il suo futuro comunque sarà sicuramente in Europa”, ha poi proseguito.

Per Insigne sarebbe un nuovo matrimonio con il club partenopeo e con Antonio Conte, che lo ha già allenato in Nazionale dal 2014 al 2016. A proposito di Nazionale, sempre il suo procuratore ha aggiunto: “Non so se sia per lui ancora un obbiettivo, ma le qualità e la voglia da parte sua ci sono ancora. Potrebbe ancora fare la differenza”.