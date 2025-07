Ulivieri, Fassone, Causio, Coppola, Gautieri, Iezzo, Paganin, Perna a Kiss Kiss Napoli

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, è intervenuto durante Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ndoye è molto forte, però non è detto che la trattativa vada a buon fine con il Bologna, il Napoli ha bisogno di fare un cambiamento radicale. L’anno scorso la rosa era adatta al campionato. Oggi bisogna pensare che gli impegni sono raddoppiati. Il Napoli sa che deve avere una rosa più ampia aumentando al qualità. Lucca? Avere una base di calciatori italiani è una scelta che ti fa proseguire a lungo e Conte queste dinamiche le conosce benissimo”.

Marco Fassone, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli vive nel segno di una continuità virtuosa, sta rinforzando la squadra rispetto all’anno scorso dove ha già vinto lo Scudetto. Lo scenario presenta un Napoli con una barra ben dritta e le altre alle prese con dei cambiamenti radicali che però richiedono tempo. Ai miei tempi c’era scetticismo quando ci affacciavamo sul mercato, oggi sappiamo che il Napoli ti da una sensazione di stabilità e questo facilita rispetto alle operazioni di mercato. Le strategie che vengono contestate tipo non operare a gennaio poi si rivelano vincenti, adesso capiamo come il Napoli è ormai una società appetibile. La parte strutturale è un valore aggiunto. Lo stadio di proprietà serve, non so se il presidente però è propenso. Dalla visione dell’esterno lo stadio sarebbe un asset in più rispetto ad una società già virtuosa”.

Franco Causio, ex calciatore, è intervenuto durante Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non so se il Napoli vuole veramente Lucca, ma sono convinto che se lo vuole portare a casa ce la può fare tranquillamente con l’Udinese. Lorenzo è una bestia, fa reparto da solo, tiene la palla, però non bisogna chiedergli altro. Di testa è un mostro, lui c’è sempre, però deve essere servito dagli esterni con continuità. Può giocare anche con Lukaku se si vuole sbloccare un risultato negativo. Un po’ grezzo nei piedi anche se ultimamente è migliorato. Lukaku stravede per Conte, aveva detto che arrivando a Napoli con Conte avrebbe vinto e così ha fatto”.

Ferdinando Coppola, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lucca o Nunez? Lucca dovrebbe passare lo step Napoli la cui maglia pesa di più rispetto a quella dell’Udinese. E’ un giocatore importante, ma il Napoli chiunque scelga tra i due cascherebbe bene. Poi fare previsioni è sempre difficile, ma sono entrambi due giocatori che possono dire la loro nel Napoli. Insigne? Gli consiglio di andare al Parma, porterebbe esperienza, qualità ed è la piazza per rigenerarsi e per introdursi di nuovo nel nostro campionato dopo un’esperienza all’estero”.

Carmine Gautieri, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli sta seguendo diversi esterni e diverse mezze ali di inserimento, questo mi fa pensare che la strada vada verso il 4-3-3. Raspadori? E’ un calciatore che può spaccare le partite, bisognerebbe capire se continuerà ad accettare di non essere un titolarissimo visto che il Napoli andrà sul 4-3-3. Però se decidesse di restare sarebbe comunque determinante, soprattutto quando le squadre si allungano. Osimhen? E’ un giocatore importante, ha fatto bene anche in Turchia ed è strano che non ci siano top club disposti a prenderlo. Il Napoli, se non dovesse cederlo, potrebbe anche pensare a trattenerlo. Va ceduto, mi auguro che trovi mercato, ma se restasse sarebbero tutti contenti”.

Gennaro Iezzo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il club Napoli ormai s’è posizionato tra le squadre importanti in Europa e giocatori come De Bruyne scelgono Napoli, cosa che dieci anni fa non sarebbe capitata. Conte chiede giocatori di livello per la sua squadra. Meret? E’ il portiere più titolato della storia del Napoli perchè è stato protagonista di due scudetti. Dopo tantissime offerte di club importanti ha deciso di sposare la causa Napoli ancora una volta e ciò fa capire, anche ai più scettici, che ha carattere da vendere. Mercato del Napoli? Bisogna capire che modulo sceglierà Conte, lì poi si andrà a limare con acquisti mirati. Serve qualcosa in difesa ed anche a sinistra, poi serve un’altra punta perchè bisognerà capire come andrà con Simeone e Raspadori”.

Massimo Paganin, ex calciatore, è intervenuto durante Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Beukema è un è cresciuto molto, può anche essere un titolare e comunque si alza il livello della linea difensiva. Sam è un centrale di destra, giocatore di qualità ed è la cosa più importante. Il Napoli ha operato bene fino a questo momento. Non credo siano tanti i giocatori da inserire in questo organico, ma non sempre i calciatori di qualità vogliono venire a stare in panchina. Non si possono prendere giocatori sopra un certo livello. Il Napoli si sta muovendo bene in tutti i reparti, sono giocatori da inserire in un contesto che già va bene”.

Vincenzo Perna, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Il Napoli sta monitorando un esterno d’attacco dell’Ajax, si tratta di Mika Godts, classe 2005. Quest’anno ha giocato da titolare collezionando 4 goal e 6 assist con la squadra di Farioli. E’ simile a Lang per caratteristiche, il Napoli non si fermerà all’esterno del PSV e prova anche il colpo Godts”.