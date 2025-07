‘El Tanque’ Denis: “Napoli favorito, Gasp brand di gioco e risultati, Juric scelta giusta e Tudor può stupire”

German ‘El Tanque’ Denis é già concentratissimo sulla sfida di padel tra leggende del pallone. La coppia è di quelle per cui farebbe carte false qualsiasi allenatore dell’attuale Serie A: Denis-Ganz, quasi 400 gol in carriera, risolverebbero un bel po’ di problemi là davanti. Stavolta però, di fronte avranno Panucci e Donadoni con una rete nel mezzo e le racchette in mano. Però, il calcio resta l’amore di una vita. “Vedo un gran bel campionato davanti a noi, sicuramente avvincente e ho il sentore che possa essere molto più spettacolare e combattuto dell’ultimo”, dice a margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Treviso. E allora, parliamo subito delle Duellanti, Inter e Napoli: “Dopo una stagione in cui l’Inter ha fatto grandi cose e accarezzato il sogno del Triplete, l’addio di Simone Inzaghi e l’arrivo di Chivu dicono che inizia un’altra avventura calcistisca e bisogna capire che tipo di avventura sarà”. Quindi, Napoli favorito? “Sicuramente. Per quello che sta facendo il Napoli e per come ha affrontato il campionato scorso, che ha vinto in modo straordinario, possiamo dire che quest’anno parte da favorito”.

Altra squadra del cuore per German Denis, è l’Atalanta. La fine dell’era Gasp e l’avvento di Juric, reduce da pagine negative a Roma e in Premier, ma El Tanque è fiducioso oltre la fiducia: “Senza dubbio. Gasperini ha trasformato l’Atalanta ed è diventato un vero e proprio brand di bel calcio e calcio vincente. Lui ha rappresentato un cambiamento enorme rispetto all’epoca in cui c’ero io e credo che possa ripetersi alla Roma. A Bergamo – prosegue Denis – arriva Juric che appartiene alla stessa scuola di pensiero di Gasperini: stessa metodologia, stessa idea di gioco. Magari è proprio la persona giusta per portare avanti questo progetto Atalanta”. Campionato da gustare, secondo Denis, che inquadra quale potrebbe essere la notizia del prossimo campionato: “Potrebbe chiamarsi Igor Tudor. Penso che la Juventus, confermandolo, potrà sorprendere. A me piace molto la sua idea di calcio e la vedo adatta al club bianconero”. E oltre la Juve? “Il Milan ha fatto bene a riprendere Allegri. Conosce l’ambiente alla perfezione, è un grande tecnico, esperto e con idee precise. Il club rossonero farà mercato e proverà a costruire un campionato completamente diverso rispetto alla scorsa stagione”.