CALCIOMERCATO – Cajuste va in prestito al Besiktas con la formula del diritto di riscatto

Il direttore sportivo del Napoli Manna ha raggiunto l’accordo con la società turca del Besitktas per cedere in prestito il centrocampista Cajuste. Si tratta di un prestito onerso ad un milione, più il diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro che potrebbe anche divetare obbligo, in caso si verificassero certe situazioni, tipo il numero di presenze. Gia nelle prossime ore l’ex azzurro si recherà in Turchia per svolgere le visite mediche. Dunque, dopo Gaetano, Caprile, Scuffiet, Rafa Marin, anche Jens Cajuste ha trovato una sistemazione, resta, intanto da scigliere, ancora il nodo Osimhen, il quale gradirebbe un ritorno al Galatasaray, che però vorrebbe uno sconto sulla clausola ma il Napoli non transige sulla cifra.