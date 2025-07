NAPOLI – Dieci giorni esatti e si aprirà la nuova stagione azzurra con Conte

Mancano ancora dieci giorni e poi avrà inizio, con il ritiro, in Trentino, presso la località di Dimaro – Folgarida, la nuova stagione azzurra con Conte, ancora in panchina. In questa prima fase del precampionato vedremo, almeno quattro volti nuovi, ossia De Bruyne, Marianucci, Noa Lang e Beukema. Pertanto, a differenza della stagione passata, il tecnico salentino potrà contare su una rosa abbastanza completa per poter lavorare tranquillamente. Come è noto il 17 luglio, il Napoli sarà in Val di sole per il primo dei due ritiri estivi. Ai piedi delle Dolomiti i partenopei rimarranno fino al giorno 27, poi ritorno a Napoli per qualche giorno di riposo e quindi si ripartirà per raggiungere l’Abruzzo, fermandosi a Castel di Sangro, per la seconda fase di preparazione che va dal 30 di questo mese, fino al 14 agosto prossimo. Il raduno della rosa, tuttavia, è previsto per il 15, al Centro Sportivo di Castel Volturno.