De Biasi, Improta, Mpasinkatu, De Maggio, Amelia, Bazzani, Coppola, Lo Monaco a Kiss Kiss Napoli

Gianni De Biasi, allenatore, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ndoye ha capacità, tecnica e velocità. Ha dimostrato a Bologna la sua forza, credo che in una realtà come quella napoletana per lui sia il massimo. Può dare una mano nella sua crescita. Un giocatore con fantasia, ma concreto. diventa un giocatore difficile da fermare, potenzialmente può dare una grande mano al Napoli. La squadra di Conte ha obiettivi importanti, e proprio per questo il tecnico azzurro vuole giocatori che si fanno concorrenza tra loro, ma all’interno dell’armonia del gruppo”.

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen? Da dirigente lo obbligherei a rimanere. Il Napoli cerca un bomber che possa far la differenza in Champions. Si parla di Lucca, ma non si può paragonare ad Osimhen. Farei di tutto, lo costringerei, ci rimetterei anche pur di trattenerlo. Quelli che fa sono capricci di un giovane, oppure ci sarà qualcosa sotto di molto dedicato per non voler restare a Napoli. La società non può essere ricattata, io mi opporrei”.

Malù Mpasinkatu, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen ha tanta personalità. Per me Arsenal e Manchester United possono ancora farsi vivi, se non dovesse accadere è perchè questi club avranno preso informazioni extracalcistiche e credono che un personaggio come lui possa creare problemi. E’ stato un protagonista di uno scudetto, ma quel ciclo è finito, di quel Napoli sono andati via in tanti. Bisogna trovare una soluzione per il bene del Napoli e per il calciatore stesso”.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Il Napoli non ha alcuna intenzione di pagare la clausola per Milinkovic-Savic, pare stiano virando su altri profili. Pare che il Napoli voglia prendere Falcone del Lecce. Dubito che il Napoli vada su Suzuki per le alte richieste del Parma. In uscita ci sono Zerbin, Mazzocchi, Folorunsho, Zanoli, Cajuste e Lindstrom oltre a Ngonge. Cheddira torna a Napoli e la società lo rimette sul mercato, ci sarebbe già un accordo col PAOK Salonicco, ma il calciatore vorrebbe restare in Italia e valuta questa proposta. La Cremonese lo vorrebbe in prestito, mentre il Napoli vuole cederlo a titolo definitivo. C’è stato un sondaggio anche di Cagliari e Lecce, poi Burdisso del Monza sta pressando e chiama tutti i giorni Manna. Juanlu Sanchez? Il Napoli s’è indispettito col Siviglia perchè il club spagnolo cambia le carte in tavola ogni volta”.

Marco Amelia, allenatore del Sondrio, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Meret ha fatto stra bene, contano i numeri e i numeri dicono due scudetti vinti. Le sue prestazioni sono state importanti eppure è tra i portieri più criticati. Alex ha dimostrato di avere spalle larghe e tanto carattere. Falcone? E’ da anni che gioca a livelli alti, è arrivato al punto di grande maturazione, potrebbe essere il nome giusto da affiancare a Meret. Il Lecce non credo si priverà di Falcone, ma se il Napoli lo prendesse farebbe bingo. 40 mln per Suzuki? Sono eccessivi, è la valutazione di una squadra che non vuole privarsi, poi se qualcuno pagasse questi soldi allora il Parma lo cederebbe”.

Fabio Bazzani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ndoye? Doveva migliorare dal punto di vista realizzativo, al primo anno in A fece solo un goal, ma Italiano ha saputo valorizzarlo e con lui ha preso più confidenza col goal. 8 goal non sono pochi, poi ha fatto tantissimi assist. Indubbiamente non può essere considerato un bomber, però garantisce tante altre cose. Italiano l’ha fatto diventare un calciatore determinante e decisivo. Può giocare sia a sinistra che a destra, ma Italiano gli ha fatto fare anche la seconda punta e lui spalle alla porta sa districarsi. Bernardeschi ed Immobile? Bologna è una piazza perfetta per rilanciare i giocatori, si lavora molto bene e i calciatori di personalità possono ritrovarsi. Immobile ha fatto tanti goal anche in Turchia, ma sia lui che Bernadeschi potranno dimostrare il loro lavoro. L’acquisto di Bernardeschi dimostra che hanno già preso il sostituto di Ndoye che dovrebbe partire”.

Ferdinando Coppola, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il rinnovo di Meret è una buona notizia perchè manifesta la chiarezza di idee di Conte e della società. La casella del dodicesimo va colmata, il Napoli si appresta ad affrontare competizioni importanti e deve mantenere le aspettative. Tutti si aspettano una grande stagione sia in Italia che in Europa, sperando che la squadra non faccia una passerella in Champions. Falcone? E’ un profilo giusto perchè ha esperienza in A, è di un buonissimo livello e all’occorrenza può sostituire Meret degnamente. Provedel? Mi piace perchè è cresciuto, è nell’età giusta ed è un portiere moderno. Bisognerebbe capire se accetta o meno il ruolo di vice Meret”.

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen? Bisogna avere il coraggio di dire no. Mi sorprese il rinnovo oneroso di qualche anno fa del Napoli, ma la società fu costretta a rinnovargli il contratto altrimenti lo avrebbe perso a zero. Ora va ceduto a tutti i costi, pure se dovessero perderci qualcosa. Il rischio è che il calciatore resti sullo stomaco del Napoli perchè quello stipendio può essere insopportabile per moltissimi club. Solo una squadra inglese di prima fascia può dare quei soldi ad Osimhen, o il Galatasaray o una squadra araba. Permanenza al Napoli? Difficile. Se il Galatasaray è disposto a pagare 55 mln per Osimhen io lo darei e porterei a casa i soldi, tanto il Napoli lo ha già ammortizzato, farebbe una grossa plusvalenza”.