Roano, Di Fusco, Scozzafava e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Luigi Roano, giornalista del Mattino, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Grossi passi in avanti per il Maradona” – “ Questione Maradona? Ci sono ottimi passi in avanti. Entro questo mese ci sarà un’ispezione della FIGC e, soprattutto, della UEFA. Incontreranno Manfredi per far entrare concretamente Napoli nelle cinque città che ospiteranno Euro 2032. Manfredi e Cosenza consegneranno il dossier dato già ad Aurelio De Laurentiis. Sia il Comune che il Governo vogliono Napoli ad Euro 2032. Il Maradona, aperto sette giorni su sette, potrebbe diventare l’Edenlandia per i tifosi. Si possono fare centri commerciali, il food, sale di intrattenimento”.



Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Lang ha una mentalità vincente. Non dimenticherò mai quando è morto Maradona”v- “ Milinkovic-Savic? Portiere che ha un profilo alto, il Napoli deve avere due portieri forti: sempre se si faccia. Musiala-Donnarumma? Ci sono scontri che hanno parte del calcio, può succedere. Lang e Beukema? Lang ha una mentalità vincente, visto che ha vinto il campionato negli ultimi due anni con il PSV. Non è detto che Lukaku abbia il bisogno di un attaccante vicino, visto che si può giocare con il 4-3-3. Lang-Mertens? Mertens ha fatto cose incredibili al Napoli, lui è un grandissimo calciatore. Spero che Lang faccia quello che ha fatto Mertens, ma ha ancora tanta strada ancora. Morte di Maradona? Non ci potevo credere quando lo seppi, perché per me era un immortale: non dimenticherò mai quel momento”.



Monica Scozzafava, giornalista del ‘Corriere della Sera’ ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Conte per natura non è mai soddisfatto, ecco cosa sta aspettando” – “Conte soddisfatto del mercato? Ma lui non lo è mai pienamente, perché vuole capire tutte queste trattative messe in piedi. Vorrebbe avere la stretta per qualcuno poi, certamente, è felicissimo dell’arrivo di De Bruyne. Il Napoli sta allungando tantissimo la rosa, rispettando così la richiesta di Conte. Il Napoli, come ha detto Allegri, parte da favorita e, dunque, dovrà cercare di farsi trovare pronto. Nunez o Lucca? Lucca è un rincalzo molto importante, ma guardo Nunez con più attenzione. Avere quasi tutta la rosa a Dimaro, di fatto, sarebbe un grandissimo vantaggio per il Napoli. Conte, infatti, sta aspettando quello. Mi piacerebbe avere Milinkovic-Savic come vice di Meret”.



Mario Fabbroni ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Il Napoli potrebbe arrivare subito a 40000 abbonati” – “Conte non sarà pienamente soddisfatto, ma sarà contento. Il Napoli, infatti, è l’unica squadra così avanti in sede di calciomercato. Conte, sono certo, dirà che non è il favorito e che, oltre a Juventus, Inter e Milan, nessuna squadra ha vinto due volte consecutive il campionato e questa è la verità. Conte getterà tantissima acqua sul fuoco, perché in molti credono che il quinto scudetto sia una cosa già fatta. Anche perché la Champions tirerà fuori tantissime energie. Il prossimo anno, di fatto, sarà il più difficile per la sua carriera. Il Napoli, alzando la quota abbonati, arriverebbe subito a 40 mila abbonati. Lucca è stato bloccato dal Napoli, anche se l’ipotesi Nunez è ancora aperta. Mentre la voce su Kean la vedo difficile. Le trattative più vicine ad essere chiuse sono quelle di Beukema e Lang. Visti gli arrivi credo che Raspadori potrebbe andare via”.



RADIO NAPOLI CENTRALE