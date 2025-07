CAJUSTE – Lo svedese non gradisce la destinazione Besiktas, frenata nell’affare perché preferirebbe la Premier

Il Napoli aveva trovato un accordo con la società turrca del Besiktas per cedere il centrocampista svedese Cajuste, tornato dal prestito all’Ipsiwich Town, sulla base del prestito oneroso e obbligo di riscatto a fine stagione. Purtroppo, il calciatore non gradisce la destinazione turca, perchè vorrebbe giocare, nuovamente, in Prenier League. Quindi c’è stata una frenata nella trattativa ed il futuro dello svedese, per ora, resta ancora da stabilire. Dal canto suo, il Besiktas, preme per chiudere al più presto l’affare, convinto del valore dell’ex azzurro, classe 1999. A sentire l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la trattativa potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni in un modo o in un altro ma tutto dipenderà dalla volontà di Jens Cajuste.