I NUMERI DI DE BRUYNE – Il Belga miglior centrocampista goleador della Premier in 10 stagioni al City

Dopo 10 stagioni con il Manchester City, Kevin De Bruyne è diventato un nuovo giocatore del Napoli, grazie ad una grande intuizione di Giovanni Manna che ha subito fiutato l’affare, a parametro zero, vista la scadenza di contratto con la società inglese. Il centrocampista ha lasciato i Citizens da vera leggenda, ben 285 presenze in campionato con il City: nella storia della Premier League, solo David Silva ha giocato più gare di lui, arrivando a 309. In tutte le manidestazioni ha giocato, però, 422 partite, relizzando 108 reti e fornendo la bellezza di 170 assist ai compagni. Il belga, inoltre, è stato il centrocampista a segnare più gol in Premier League, 72, e a tentare più tiri in porta. Questi numeri impressionanti fanno comprendere che il calciatore, connazionale di Lukaku e Mertens, ha un grande feeling con le conclusioni a rete. L’abilità di Kevin De Bruyne nel tirare dalla distanza è famosa pure su palla inattiva. Ma il suo cavallo di battaglia è, senza dubbio, l’ultimo passaggio. Tra gli assist serviti dal fortissimo centrocampista. oggi azzurro, molti sono stati assolutamente deliziosi. Per concludere, oltre agli imponenti numeri personali, Kevin De Bruyne ha conquistato tanti titoli con i club in cui ha militato. Tra questi, il più importante è sicuramente la Champions League, vinta nel 2023, nella stagione perfetta culminata col triplete Premier League, FA Cup, UEFA Champions. Il Napoli ha, di fatto, realizzato l’acquisto più clamoroso di questa sessione estiva di mercato.