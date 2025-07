SSCN – Stamane il club presenterà la campagna abbonamenti 2025/26, diritto di prelazione per i vecchi tesserati fino al 30 luglio

Finalmente l‘attesa per i tifosi del Napoli è finita; nella giornata odierna il club di De Laurentiis presenterà la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2025/26, indicando prezzi e modalità d’acquisto per i vecchi e nuovit esserati. Stando alle voci di corridoio, i prezzi subiranno un leggero aumento, rispetto al 2024/25. La società, tuttavia, non andrà oltre i 30mila abbonati, per cui tenendo presente che il 90% dei 25000 appassionati che hanno sottoscritto l’abbonamento nel campionato scorso e che potranno confermare il loro posto fino al 30 luglio, rinnoveranno, le tessere per i nuovi tifosi, i quali vorrebbero essere presenti al Maradona in tutte le gare casalinghe, saranno, quindi, solo 5000. Si prospetta, perciò, una caccia spietata all’abbonamento. Dopo i tantissimi sold out dell’anno passato, la SSCN si prepara ad un’altra grande impennata di adesioni. Molti sostenitori dal cuore azzurro, pertanto, dovranno comprare il prezioso tagliando, singolarmente, partita per partita.