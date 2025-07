Castelli, Zauli, Ventura a Kiss Kiss Napoli

L’agronomo della Lega Serie A, Giovanni Castelli, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Quest’anno il campo del Maradona è in totale rifacimento dopo la stagione dei concerti. Negli anni precedenti la situazione era diversa. Il Calcio Napoli ha convinto gli organizzatori dei concerti che la linea da tenere doveva essere quella della sostituzione del campo. Il Napoli esordirà al Mapei contro il Sassuolo, altro campo che subirà il totale rifacimento del terreno di gioco. Insieme all’Olimpico di Torino, Olimpico di Roma, al campo di Udine ed San Siro sono tutti stadi oggetti di totale rifacimento del manto erboso. Dovremmo partire con il piede giusto. Il Maradona è un campo a 5 stelle, mediamente è in classifica altissima nella valutazione della Lega. Il manto erboso del Maradona stava in piedi dal 2012, speriamo che questo manto abbia la stessa resa di quello precedente. Il campo erboso del Centro Sportivo di Castelvolturno? I campi di allenamento sono ancora più importanti rispetto ai campi di gioco della gara ufficiale, i club questo però lo hanno capito”.

Lamberto Zauli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Miretti ha dimostrato sin da subito con me, all’inizio della sua carriera, di essere un calciatore importante. E’ reduce da un’ottima annata a Genoa e se Manna, che lo conosce bene, pensa a lui vuol dire che farebbe comodo al Napoli. E’ un calciatore che ha una grande tecnica, sa stare in grandi squadre e sarebbe un’arma importante per completare il reparto di centrocampo del Napoli. Pio Esposito e Lucca come Toni? Conosco bene Toni, ho giocato con lui tanti anni. Fece anni ed anni segnando 30 goal a stagione. Io punterei sia su Lucca che su Esposito. Forse Esposito è un punto di domanda per la Serie A, mentre Lucca ha già dimostrato. Conte cerca sempre un vertice importante dove la squadra si appoggia e si creano spazi per gli inserimenti. Il Napoli prenderà un’alternativa a Lukaku per essere sempre più competitivo”.

Gianpiero Ventura, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’Inter è un po’ in crisi d’identità, il Milan deve ricostruire, la Roma ha difficoltà a fare mercato. Il Napoli ha la possibilità di iniziare un ciclo, sembra ci siano tutti i presupposti. Però per iniziare un ciclo ci vuole un allenatore di carisma come Conte. E’ un momento storico per Napoli, non ci sono mai stati questi presupposti, mai come quest’anno. Il campo sarà a parlare, anche perchè ci saranno 4 competizioni per gli azzurri, ma almeno in Italia il Napoli può fare bene sicuramente. La squadra non è vecchia, ha ancora fame, l’anno scorso c’è stata la vittoria del sacrificio e dell’estetica. De Bruyne in Italia a 34 anni? L’appeal del campionato nostro è in discesa notevole per via del gioco e della qualità. Il calcio è PSG-Real Madrid, in Italia non ci sono più emozioni. L’organizzazione di gioco è un po’ stantìa, viene a mancare lo spettacolo e l’emozione della giocata, non c’è più un giocatore che punti l’uomo. Gattuso? Farà ciò che potrà fare, ma l’ultima Italia forte era quella del Mondiale di Lippi che aveva Toni e Del Piero in panchina. Quando il centravanti della nazionale preferisce andare in Arabia vuol dire che non c’è più amore per la maglia azzurra”.