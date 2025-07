NAPOLI – Manna sempre alla ricerca di un attaccante valido, da affiancare a Lukaku

Il Napoli è sempre alle prese con il tormentone Osimhen, per il quale il Galatasaray non ha fornito le garanzie giuste, nonché le fidejussioni per il pagamento dei 75 milioni della clausola. Quindi, De Laurentiis ha bloccato tutto, in attesa che la società turca dia la sicurezza di poter contare sulle banche per concludere l’operazione. Ma il club azzurro, a pochi giorni dal ritiro, vuole regalare a Conte quell’attaccante di livello che possa affiancare Romelu Lukaku. I noni sono sempre gli stessi: Lucca e Darwin Nunez, il sogno però resta il bomber uriguaiano del Liverpool. Per il forte attaccante dell’Udinese, la richiesta è di 40 milioni, cifra eccessiva per un giovane che è promettente ed ha tante qualità ma deve ancora dimostrare tutto il suo valore. Viceversa, Nunez rappresenta l’affidabilià e l’esperienza. Il suo cartennno si aggira sui 60 milioni, anche qui il prezzo non è di quelli allettanti, tuttavia la legge del mercato è questa. Il ds Manna, finora si è spinto fino a 50 milioni di euro più bonus. Pure sullo stpendio del calciatore c’è distanza: Nuñez guadagna, in Premier, 5,5 milioni più bonus e ora ne vorrebbe, almeno 6, per accettare il trasferimento alle pendici del Vesuvio. L’offerta del Napoli si è fermata a 5. Intanto si continua a trattare, sia con il club britannico, sia col calciatore, per arrivare ad un punto di incontro.