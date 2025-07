Osimhen, no stop Napoli-Galatasaray. La situazione

Di sicuro è la trattativa dell’estate. Dopo quanto vi avevamo raccontato 48 ore, ovvero la richiesta di garanzie bancarie da parte del Napoli dopo la decisione del Galatasaray di versare 75 milioni per il cartellino, in questi minuti si vive l’ennesima tappa di un’autentica telenovela. È in corso un vertice a tre (Napoli, Galatasaray e intermediario del calciatore) per arrivare a una soluzione. La clausola dell’attaccante del centravanti nigeriano è in scadenza, ma Osimhen vuole soltanto il Galatasaray. Il club si è attivato nelle ultime ore per arrivare alla formula giusta che possa tranquillizzare il Napoli. Adesso siamo no stop per arrivare alla quadratura.

AlfredoPedulla.com