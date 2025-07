Affare Ndoye – Il Bologna scende il prezzo del cartellino dello svizzero a 40 milioni di euro

Fermo il calciogiocato, a tenere banco, ovviamente, è il calciomercato estivo. Il club azzurro non rinuncia alla pista Ndoye, che piace tantiisimo ad Antonio Conte. L’accordo col giocatore, riguardo l’ingaggio c’è, ora il ds azzurro deve lavorare ai fianchi della società emiliana nel tentativo di trovare un’intesa per il suo acquisto. Intanto. il Boolgna comincia a rivedere la sua posizione e scende il prezzo del cartellino dell’esterno sinistro, nazionale della Svizzera, da 45 a 40 milioni di euro. Ma la cifra è ancora alta, per Manna. Oltre a Ndoye, nel mirino dei partenopei, vi è un altro calciatore dei felsinei, ossia l’olandese Beukema. De Laurentiis prova a prendere entrambi i calciatori. Il centrale ha una valutazione tra i 25 e i 30 milioni, per un titale di 65/70 milioni di euro, somma che il Napoli non vuolev assolutamente spendere. Sta di fatto che la SSCN non molla la presa ed avendo raggiunto l’accordo economico con ambedue i calciatori rossiblù, che chiedono la cessione, il Ds Giovanni Manna tenterà un nuovo assalto all’indirizzo di Sartori.