Giubilato, Di Vicino, Salvione, Pasino e Petrazzuolo a NM Live

NM LIVE – Giubilato: “Il Napoli è in vantaggio di un anno rispetto alle altre big in Italia, ma Conte non mollerà mai, Osimhen? Giusta la posizione del club azzurro”

DAVID GIUBILATO, ex difensore del Napoli: "Successo di Sinner a Wimbledon arrivato anche grazie al duro lavoro, così come il Napoli di Conte? Il dono divino lo aveva solo Maradona, gli altri come Sinner devono lavorare tanto con la giusta mentalità, la sua tenuta mentale è clamorosa. Veniva da un periodo non facile, eppure a livello psicologico a Wimbledon ha distrutto Alcaraz. Anche Conte lavora e fa lavorare tanto i suoi giocatori, sin da Dimaro bisogna ripartire forte? C'è un programma ben stabilito anche in estate, i giocatori arriveranno già pronti in vista del lavoro che faranno in ritiro. Sin dalle prime partite bisogna andare a duecento all'ora e Conte lo sa bene, è tra i migliori perchè cura ogni dettaglio. Il Napoli è in vantaggio di un anno rispetto alle altre big in Italia, ma Conte non mollerà un millimetro. La tenuta mentale è fondamentale, Conte e il suo staff faranno molta attenzione a questo aspetto. Si ripartirà come si è finito lo scorso anno. In arrivo in azzurro Lang e Beukema, poi ci sono i nomi di Juanlu Sanchez, Lucca, Ndoye, Lookman ed il sesto eventuale centrocampista, chi tra tutti questi vedremo a Dimaro? Di Lorenzo raramente salta qualche partita, lavora tantissimo e i risultati si vedono, ma il suo vice sarà importante viste le tante partite che ci saranno. Lucca? Ci sono pretendenti, ma il Napoli ora è un club ambito, i calciatori vengono volentieri in azzurro. De Bruyne l'anno scorso non sarebbe venuto a Napoli forse, quindi questo fa capire il salto di qualità fatto dal club azzurro. Osimhen? E' diventato un giocatore importante grazie al Napoli, nessuno lo ha costretto ad accettare il rinnovo ricchissimo. Non è ostaggio di nessuno, il Napoli fa bene a chiedere i giusti soldi, ha il potere di trattenerlo senza problemi. Qui ha avuto affetto, amore e tanti soldi, quindi De Laurentiis non deve lasciarlo andare alle condizioni degli altri".

NM LIVE – Di Vicino: “Il Napoli e Sinner hanno la stessa mentalità, Lukaku-Lucca una coppia importante, Raspadori? Mi piace tantissimo, ma farei lo scambio con Lookman”

GIORGIO DI VICINO, ex attaccante del Napoli: "Vittoria di Sinner a Wimbledon? Sono appassionato di tennis, sono rimasto incollato alla tv. E' un ragazzo eccezionale ed umile, se lo merita. Paragone tra il Napoli di Conte e Sinner vista la cultura del lavoro e la voglia di crescere sempre di più? Ci sta, il Napoli di Conte ricorda tanto la cultura vincente di Sinner. Il lavoro è alla base di tutto, quando fai tanti sforzi raccogli dei risultati importanti. Cosa possono dare Modric e De Bruyne al campionato italiano nonostante l'età? Sono a fine carriera forse, ma possono dare sempre tanto. E' uno spettacolo vedere certi campioni in campo, li farei giocare sempre. Lucca unico nome per l'attacco o ci sarà anche altro? Con Lukaku e Lucca il Napoli avrebbe una coppia importante, quel ruolo lì sarebbe coperto. Sull'esterno capiremo come si evolverà la situazione di Lookman, io farei lo scambio con Raspadori, anche se apprezzo tanto l'azzurro. Ha sempre dato il suo contributo, è un ragazzo professionale ed umile, ha sfruttato le sue occasioni. Conte avrà una rosa quasi al completo in ritiro? C'è una base già molto solida, poi vedremo quali innesti ci saranno. La vicenda Osimhen un po' blocca qualche affare, speriamo che la cosa si possa risolvere".

NM LIVE – Salvione: “Napoli? La prossima sarà una stagione importante, confermarsi non è facile, visite mediche per Lang e Beukema nei prossimi giorni, Osimhen? La sua cessione farebbe decollare il mercato azzurro”

PASQUALE SALVIONE, coordinatore del sito web del Corriere dello Sport: "Sinner più seguito della Nazionale di calcio? Sinner ora vince e domina a differenza dell'Italia, ma qualora l'Italia dovesse tornare a essere competitiva il gap verrebbe ridotto subito. Sinner e Alcaraz sono due fuoriclasse, segneranno i prossimi anni del tennis mondiale. Il futuro è dalla loro parte. Il Napoli di Conte ricorda Sinner e la sua mentalità? Ora parte una stagione importante per il Napoli, ci sarà un esame di maturità importante da affrontare, anche perchè confermarsi non è mai facile. Nei prossimi giorni ci saranno le visite mediche di Lang e Beukema, il Napoli si sta strutturando bene, poi la permanenza di Conte è stato il primo grande passo del club azzurro. Il lavoro per Conte è tutto, non lascia nulla al caso e pretende tantissimo dai suoi per poi riportare tutto il lavoro svolto in campo durante la stagione. Sarà una stagione importante anche per Conte, anche perchè si è sempre detto che non riesce a gestire bene il doppio impegno con le coppe europee. Osimhen? La sua cessione farebbe decollare il mercato del Napoli. Sesto centrocampista? Il secondo portiere e il sesto centrocampista arriveranno in futuro, le priorità sono la cessione di Osimhen, l'altro esterno e l'attaccante. L'anno scorso arrivò Billing, Manna di sicuro farà bene il suo lavoro in tal senso. Oltre Lang e Beukema arriveranno altri giocatori a Dimaro? Vedremo magari l'attaccante e l'altro esterno, poi dopo la cessione di Osimhen sarà tutto in discesa. Cosa darà Modric al calcio italiano? Ha una intelligenza fuori dal normale, l'ultimo al suo livello fu Iniesta. Sarà capace di esprimere il suo livello nonostante l'età".

NM LIVE – Pasino: “Napoli? Mi aspetto dei colpi importanti in vista della Champions, Conte si vorrà confermare anche in campionato”

RUBENS PASINO, ex attaccante del Napoli: "Vittoria di Sinner a Wimbledon? Evento storico per lo sport italiano, al pari dei Mondiali del 2006 e delle medaglie olimpiche. Il suo futuro sarà brillante, vedremo a lungo il suo duello con Alcaraz. Qualche sorpresa dal Napoli sul mercato? La speranza è che la rosa venga rinforzata nel modo giusto, già De Bruyne è un campione incredibile. Ci sarà la Champions, quindi mi aspetto dei colpi importanti. Conte vorrà ripartire da zero senza pensare al successo dell'anno scorso? Sì, vuole sempre motivare le sue squadre per raggiungere i migliori risultati. Si vorrà confermare in Italia e vorrà fare bene in Europa".

NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli? Conte è carico, Lang e Beukema svolgeranno le visite mediche in settimana, Juanlu Sanchez potrebbe essere il vice di Di Lorenzo, Lucca? Valutazioni in corso, ecco le ultime su Raspadori e Victor Osimhen”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO: "Ho avuto un piccolo contatto con Conte, l'ho sentito molto carico in vista della nuova stagione. Lang e Beukema? Saranno due giocatori del Napoli, visite mediche programmate per questa settimana. Beukema ha dato dei segnali chiari, ha già firmato alcuni gadget del Napoli. Sono ottimista anche per Juanlu Sanchez, dovrebbe essere lui il vice di Di Lorenzo. Lucca? Il Napoli sta facendo delle valutazioni, anche se l'accordo di massima con l'Udinese c'è. Ci sono anche altri club su di lui, ma il Napoli è in pole. Non credo all'ipotesi Galatasaray per lui. Intanto è arrivato a Napoli il terzo portiere, il giovane Mathias Ferrante. Le operazioni in uscita del Napoli ci saranno, ma il Napoli in entrata farà comunque diverse operazioni a prescindere dalle cessioni e dalla vicenda di Osimhen. Raspadori è un giocatore importante, il Napoli lo valuta 40-45 milioni. Futuro di Osimhen? C'è la volontà di chiudere questa vicenda, l'ipotesi di avere una parte subito e poi il resto in dure rate andrebbe bene, ma le rate non devono essere tante. Sinner? Non mi sorprende, sono contento di aver assistito a questo super risultato. Siamo fieri di essere rappresentati da un tennista come lui".