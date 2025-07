NAPOLI CALCIO – Dopo il doppio colpo olandese in entrata, Manna tratta col Cagliari la cessione di Folorunsho

La SSCN, in questi giorni, è molto attiva sul mercato; dopo aver concluso, manca solo l’ufficialità, il doppio colpo olandese, con l’arrivo di Noa Lang e Beukema, Giovanno Manna, per quanto riguarda i giocatori in esubero, sta trattando con il Cagliari la cessione del centrocampista Folorunsho, tornato dal prestito alla Fiorentina, Il club sardo, che ha cercato l’azzurro con molto interesse, potrebbe completare l’affare con il Napoli nella giornata di domani 15 luglio. Ricordiamo che proprio domani, al centro Sportivo di Castel Volturno, ci sarà il raduno della rosa e contemporaneamente, le visite mediche di tutti i calciatori a disposizione di Antonio Conte.