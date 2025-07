Salerno, Mazzali, Bucchioni, Ignoffo e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Il giornalista Pompilio Salerno ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Lang giocatore con carattere” – “ Dal suo sguardo si vede che ha carattere. Ha avuto qualche problema disciplinare, ma Conte è l’allenatore perfetto per indicargli la retta via. Lang è un altro tassello importante del Napoli 2.0. Conte, dopo che ha creato un gran gruppo l’anno scorso, sta alzando il livello. Lang si giocherà il posto con David Neres a sinistra. Beukema? Lui dovrebbe svolgere le visite mediche nella giornata di domani”.

Mirko Mazzali, radiocronista di diretta.it, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio NapolI Centrale’: “Acquisto di Juanlu Sanchez ad un passo, Ndoye altro arrivo di qualità” – “ Quello che si sta costruendo è un buon Napoli, ora ha chiuso per Lang e Beukema. Ma, ricordiamo, che nel mirino di Manna ci sono altri giocatori: come Ndoye, anche se il Bologna forse non venderà pure lo svizzero. Il mercato del Napoli è quello più entusiasmante in Serie A. Il prossimo sarà un campionato molto combattuto, mi incuriosisce molto il Milan di Allegri perché non ha le coppe e poi Allegri sa vincere in Serie A. Atalanta di Juric? Bisogna vedere cosa farà Juric, visto che è completamente un altro allenatore rispetto a Gasperini. Quest’ultimo, probabilmente, mancherà, poi Juric può far bene. Lookman? Visto Lang, non credo che il Napoli si rafforzi ancora in questo ruolo. Poi c’è Juanlu Sanchez, il cui acquisto per 15 milioni di euro sembra ad essere un passo. Poi c’è anche Milinkovic-Savic, accostato al Napoli da settimane”.

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Napoli paradiso terreste calcistico. Lang sarà fondamentale” – “Lang? Un giocatore così che salti l’uomo è ormai fondamentale nel calcio moderno. Al Napoli mancano questi calciatori dalla cessione di Kvaratskhelia. Poi Conte vede e rivede un giocatore prima di portarlo in una sua squadra. Pensate ai calciatori che ha fatto prendere l’anno scorso. Miretti? Lui è un buon giocatore che, però, non ha espresso tutte le sue qualità. Ma se Conte lo vuole, vuol dire che è convinto che con lui Miretti possa fare il salto di qualità. Nella sua testa, di fatto, Miretti potrebbe essere l’alternativa di McTominay. Spinazzola ha sorpreso tutti l’anno scorso, con Olivera ( che sarà il titolare) la corsia sinistra è coperta. Lookman, ovviamente, non può arrivare insieme a Ndoye. Hanno lo stesso ruolo, ma sono giocatori diversi. Lookman ti dà qualcosa in più a livello di gol, ma Ndoye ti dà molto più equilibrio. Un’alternativa a Meret andrei a prenderla, ma Milinkovic-Savic (vista la sua struttura fisica) ha la necessità di giocare con continuità. Conte farà il giusto turnover. Tra De Bruyne e Modric ci sono cinque anni di differenza ed è tanta roba. De Bruyne la farà la differenza nel nostro campionato. Oggi il Napoli è un paradiso calcistico, perché i calciatori sanno che i giocatori crescono con Conte”.

Giovanni Ignoffo, allenatore ed ex giocatore del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’. “Lang dà a Conte una variante tattica, occhio a Inter e Milan” – “Un allenatore vuole sempre giocatori che possono essere sempre titolari. Lang è quel giocatore che ti crea la superiorità numerica, facendo quella giocata che ti spezza l’equilibrio. L’arrivo di Lang ti dimostra che Conte ha in mente più alternative tattiche. Chi può essere la rivale del Napoli? Ti dico sempre l’Inter, poi il Milan di Allegri può darti sempre fastidio. E, dico la verità, mi incuriosisce anche alla Roma di Gasperini. Poi le stagioni vengono cambiate dagli esiti delle cosiddette partite chiavi di un campionato”.

Mario Fabbroni ha parlato così a Radio Napoli Centrale: “Lucca è l’ideale per Conte, Lang è pronto” – “Lang lo vedo un giocatore pronto, sicuramente ha voglia di vincere ancora. Lucca? Lui è il giocatore ideale per Conte, è ideale soprattutto per gli equilibri della squadra. Penso che il Napoli non andrà oltre i due moduli. Vergara deve giocare, deve andare via se deve restare a scaldare la panchina. Miretti? Ha fatto esperienza al Genoa, lui è un giocatore già fatto. La crescita del Napoli può portare con sé anche la crescita degli altri sport in città: dal basket, passando per il nuoto, alla pallanuoto Osimhen? Il Napoli ha alzato di tantissimo il livello della richiesta, visto che non vorrebbe cederlo al Galatasaray. Questo è un duello tra Osimhen e De Laurentiis. Si tirerà avanti per un pochino, ma poi questa storia bisogna chiuderla. Anche perché il Napoli ha bisogno dei soldi della cessione di Osimhen. Anche per quest’ultimo è meglio che si chiuda il prima possibile, considerando i suoi comportamenti di anti napoletanità davvero fastidiosi”.

