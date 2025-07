CALCIOMERCATO NAPOLI, Juanlu Sanchez a un passo: possibile chiusura già nel weekend

Dopo la “tripletta” Lang, Lucca e Beukema, il direttore sportivo Giovanni Manna vuole chiudere la settimana con Juanlu Sanchez, esterno destro del Siviglia pronto a vestire la maglia azzurra. L’accordo con il calciatore è stato trovato già da diverso tempo, il Napoli nelle ultime ore si è avvicinato molto alla valutazione fatta dal club andaluso e può ottenere il via libera già nelle prossime 24 ore.

La società partenopea ha alzato l’offerta avvicinandosi alla valutazione del Siviglia, il Napoli dopo esser stato fermo sulla valutazione di 15 milioni è arrivato a offrire 17 milioni per l’esterno. Reduce da una stagione con 5 gol e 5 assist in 35 presenze, Juanlu Sanchez è uno dei prospetti più interessanti del Siviglia, che però deve fare i conti con una situazione finanziaria tutt’altro che rosea e per questo la società andalusa è obbligata a cedere i pezzi pregiati. Il Siviglia ha provato a opporre resistenza, ma la volontà del classe 2003 e il pressing del Napoli obbligano gli spagnoli a cedere Juanlu Sanchez. Come riportato dal Diario de Sevilla in queste ore si sta lavorando sugli ultimi dettagli, il Siviglia infatti oltre ai 17 milioni di euro vorrebbe inserire anche una percentuale sulla futura rivendita del canterano, nato e cresciuto a pochi passi da Siviglia.

Con l’arrivo di Juanlu Sanchez il Napoli si andrebbe ad assicurare un esterno che potrà far rifiatare Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra. La firma dello spagnolo libererà poi Pasquale Mazzocchi, finito nel mirino della Cremonese che segue da vicino anche Cheddira. Il Napoli dopo esser stato grande protagonista in entrata deve cedere gli esuberi come Zerbin e Simeone, su cui c’è il Pisa che prova il doppio colpo. Folorunsho è promesso sposo del Cagliari, Ngonge può essere inserito nell’operazione Milinkovic-Savic con il Torino, mentre per Zanoli c’è da registrare l’interesse del Bologna e l’ex Genoa può diventare una pedina fondamentale nell’operazione Ndoye.

Il Napoli non chiuderà il suo mercato in entrata con Juanlu Sanchez, Conte ha bisogno di un altro esterno d’attacco e di un portiere che possa giocarsi il posto con Meret. Vanja Milinkovic-Savic è l’obiettivo per la porta, il Torino chiede circa 20 milioni e il Napoli sta lavorando per l’inserimento di Cyril Ngonge come contropartita, anche se il Toro vorrebbe prendere l’ex Verona solamente in prestito con diritto di riscatto. Per il secondo esterno d’attacco dopo Noa Lang in pole c’è sempre Dan Ndoye, con il Bologna che dopo aver ceduto Beukema vuole provare a resistere agli assalti per lo svizzero. Il Napoli può inserire Zanoli come contropartita tecnica per abbassare la richiesta di 45 milioni di euro dei rossoblu, che difficilmente faranno sconti visti gli interessamenti che ci sono per Ndoye. Sull’ex Basilea infatti c’è forte il Nottingham Forest, con il club inglese che avrebbe già un’intesa di massima col calciatore e che nei prossimi giorni avvierà i contatti con il Bologna.

Mondo Mediaset