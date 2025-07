Mercato in uscita Napoli – Il Wolfsburg rilancia per Lindstrom, proponendo il prestito oneroso, con diritto di riscatto a 14,5 mln

Continua l’interesamento del Wofsburg per il trequartista danese del Napoli Jepper Lindstron, rientrato alla base, dopo l’avventura in Premier con l’Everton.Rifiutata la prima offerta, i tedeschi hanno rilanciato. Del resto, il calciatore non è stato nemmeno convocato da Conte per il ritiro in Trentino, per cui è in lista di sbarco. La società della Bundesliga ha chiesto al club azzurro il prestito oneroso del danese, ad un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 14,5 milioni più bonus. Un’operazione che, con questo rilancio del Wolsfburg, potrebbe chiudersi a breve. C’è,dunque, molta fiducia sul buon esito dell’operazione.