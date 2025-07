Padovan, Trombetti, Belotti, Pincherle e Fabbroni a ‘Radio Napoli Centrale’

Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Sbagliata la scelta di prendere Milinkovic-Savic. Raspadori deve restare” – Milinkovic-Savic arriverà e si giocherà il posto con Meret e, almeno per me, questo è sbagliato. Non c’è più il titolare fisso, ma Meret si è meritato la titolarità: ha giocato anche contro la gente di Napoli, che gli imputava colpe anche quando non c’era bisogno. Poi non mi ricordo tutta questa bravura di Milinkovic-Savic con i piedi. Non so se sia tanto produttivo mettere tutta sta pressione a Meret. Cessione di Osimhen al Galatasaray? Piccolo capolavoro di De Laurentiis dopo i disastri dell’anno scorso. Bisogna anche dare merito a De Laurentiis per aver allestito gran parte della rosa già a Dimaro e questo sarà un grande vantaggio sia per il Napoli che per Conte. Il Napoli parte in vantaggio per la lotta scudetto grazie ad una campagna acquisti davvero ottima. Lucca-Lukaku? Conte si baserà sulla condizione, lui non vede in faccia nessuno: neanche i suoi fedelissimi. Lukaku, però, ha finalmente fatto una condizione fisica. Raspadori? Io lo farei restare, ma Raspadori dovrà domandarsi quanto spazio potrà avere”.

Il professore Guido Trombetti ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “L’anno prossimo nessuno ha il posto fisso. Raspadori deve andare via per il suo bene” – “Precampionato molto interessante. Il mio sospetto è che, se Anguissa dovesse restare, Lobotka potrebbe terminare in panchina. Conte gioca con quindici giocatori. Se fosse così, di fatto, Milinkovic-Savic sarebbe davvero fondamentale, visto che con i suoi lanci scavalcherà il centrocampo. Nessuno è più sicuro di avere il posto da titolare fisso. Speriamo che arrivi Juanlu Sanchez, come sembra, perchè Di Lorenzo ha bisogno di un giocatore che gli garantisca di tirare il fiato. Raspadori? Mi piange il cuore quando gioca poco. Nel suo interesse, visto che rischia di giocare poco, gli consiglio di andare via. Ho una grande stima in lui”.

Marina Belotti, giornalista del Corriere di Bergamo, ha parlato così ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’: “Lookman vuole solo l’Inter, l’Atalanta chiede più di 50 milioni” – “Lookman? L’unica offerta concreta per lui è stata quella dell’Inter di 40 milioni di euro, ritenuta insufficiente dall’Atalanta. C’è la suggestione Napoli, perché all’Atalanta piace molto Raspadori per sostituire Retegui. Lo stesso Lookman vuole andare solo all’Inter, ha già il contratto di cinque anni più di 4 milioni e mezzo a stagione. Anche se l’Inter ancora non deve fare un passo verso le richieste dell’Atalanta. Quest’ultima aspetta un rilancio dell’Inter: cessione a titolo definitivo per più di 50 milioni. Juric? L’Atalanta ha scelto di proseguire sullo stesso percorso di Gasperini, si è voluto azzerare i tempi di lavoro e di adattamento. Ma bisogna capire se ci saranno gli stessi risultati. In attacco, se dovesse andare via anche Lookman, ci saranno almeno due colpi in attacco”.

Luca Pincherle, giornalista di ETV, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Ndoye non sta spingendo per andare via, vuole solo la titolarità per il Mondiale”- “Ndoye? C’è stata un prima offerta del Nottingham Forest, ritenuta molto bassa dal Bologna che, però, si aspetta un rilancio del Nottingham. Ndoye è aperto ad ogni ipotesi, visto che c’è il Mondiale. Ndoye, a differenza di Beukema, non sta spingendo per andare via. L’entrata di Bernardeschi non è legata alla cessione di Ndoye. Il Bologna, viste le tante gare che dovrà disputare, ha bisogno di allargare la propria rosa”.

Il giornalista Mario Fabbroni ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Osimhen doveva trattare meglio i tifosi del Napoli, De Laurentiis ha fatto un capolavoro” – “Lang? Sa quello che vuole e sa quello che pensa di poter dare poi, chiaramente, il campionato olandese è inferiore tecnicamente. Qualche difficoltà, quindi, potrebbe incontrarla, ma lui è convinto dei suoi mezzi: è uno che piace. Giocatori nuovi già con una forte personalità? Questo è frutto delle scelte di Conte ed è solo un bene. Meret e Milinkovic-Savic come portieri? Credo che in questo ruolo ci debba essere più tranquillità possibile, ma Meret non mi sembra un giocatore debole dal punto di vista della forza mentale. Ci sarà una rivalità, ma sarà sempre Conte a guidare il tutto. Credo che il Napoli possa avere due portieri importanti, perché il livello delle competizioni si è alzato in maniera importante. Modulo dell’Inter? Dipende tanto se Calhanoglu andrà via o meno, o il futuro di Frattesi: c’è ancora tanta carne al fuoco nell’Inter. L’Inter ha fatto un passo indietro dal punto di vista tattico delle conoscenze dell’allenatore, ma è la squadra più attrezzata: lotterà con il Napoli più fedelmente per lo scudetto. Cessione di Osimhen al Galatasaray? Dico: finalmente. Devo fare i complimenti a De Laurentiis e Manna, che sono riusciti a chiudere questo trasferimento con tutte le loro richieste. Anche se lo vedrò solo quando è stato messo tutto a posto. Ma posso dire che Osimhen non si è comportato bene con la piazza di Napoli. ”.

