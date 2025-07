CALCIOMERCATO – Sfida a suon di milioni tra Napoli e Nottinghan Forest per l’esterno del Bologna Ndoye

La SSCN non molla la pista Ndoye, giudicato dall’allenatore leccese, l’estermo più adatto ai suoi piani tattici. L’affare era già difficile di per sé ma ora, con l’inserimento degli inglesi del Nottinghan Forest, la situazione si è maggiormente complicata. Il club della Premier avrebbe offerto allo svizzero un ingaggio quintuplicato, in confronto con quanto guadagna nella società rossoblù. Una proposta molto allettante per Ndoye che sembra voler accettare. Tuttavia, il Napoli non sta a guardare ed è disposto a rilanciare, col Bologna, mettendo sul piatto 9 milioni di euro per il prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 26 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus. Cifre da capogiro, quindi, per riuscire a vincere la concorrenza. Pertanto è nata un’autentica sfida tra il club partenopeo ed il Nottinghan, che a breve, presenterà, a sua volta, un’altra offerta. Chi la spunterà? A mio avviso, sia l’ingaggio, sia la possibilità di andare a giocare nel campionato migliore d’Europa, attirano moltissimo l’esteno elvetico.