DIMARO FOLGARIDA – “Perché sono diventato un giocatore del Napoli? Sono uno che non molla mai. Non mi piace mai perdere. Forse è questo che ha suscitato nel direttore l’interesse. Poi sicuramente le mie caratteristiche“. Sono le parole di Luca Marianucci nella conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore azzurro. Impegnato nel ritiro di Dimaro con i suoi nuovi compagni, l’ex centrale dell’Empoli sogna di diventare protagonista con la maglia dei campioni d’Italia in carica: “Per ora sono il quinto difensore ma il mio obiettivo è trovarmi lo spazio giusto. Non ho un’arma ma dovrò solo lavorare. A chi somiglio nelle mie caratteristiche? Adesso che lo vedo da vicino sicuramente a Rrahmani. Cosa significa allenarmi con grandi attaccanti come Lukaku e Lucca? Un problema in meno di domenica“.

“La chiamata del Napoli mi ha spiazzato”

“I miei pensieri quando mi ha cercato il Napoli? La chiamata mi ha un po’ spiazzato“, svela Marianucci. “Dovevo andare avanti con la mia squadra per raggiungere un obiettivo non raggiunto“, afferma il difensore riferendosi alla retrocessione dell’Empoli in Serie B. “Lo scalino più alto è stato arrivare qua. Ora il passo difficile è entrare nella mentalità dell’allenatore e dei compagni“.

Marianucci: “Napoli, essere qui è un sogno che si avvera”

“Come è il mondo Napoli visto da vicino? Provo grande gioia. Allenarsi con tanti campioni non è da tutti“, racconta il classe 2004 dal ritiro di Dimaro. “Mi sono inserito molto bene a livello umano, sono bravissime persone, è andato benissimo l’impatto. Emergere è difficile sempre, che tu sia italiano o straniero. L’importante è lavorare giorno per giorno. Cosa significa giocare nella squadra campione? E’ un sogno che si avvera. Da bambino volevo giocare in un club importante. Ci sono riuscito“.

Marianucci: “Ringrazio mister D’Aversa. Conte? Lo sto ‘assaporando'”

“Mister D’Aversa? L’ho sentito poco tempo fa per ringraziarlo per ciò che aveva fatto per me, è un grandissimo allenatore oltre che una grande persona. Grazie a lui ho esordito ed ho avuto i primi minuti in Serie A“, sottolinea Marianucci. “Conte? Io lo sto ‘assaporando’ per bene in questi giorni ma tutto il lavoro ce lo troveremo più avanti per le grandi partite che arriveranno“. Infine una battuta sullo stadio ‘Maradona’: “Ho tanta sicurezza in me stesso e la userò per entrare al Maradona, dove ha giocato il più forte della storia, con grande umiltà per dare tutto per questi colori“.