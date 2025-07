Lo Monaco, De Maggio, Improta, Agostinelli, Galliani, Coppola, Zaccarelli a Kiss Kiss Napoli

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La parte più difficile del mercato è quella di vendere, perchè a comprare, se ti muovi in tempo ed hai il portafogli a disposizione è la cosa più facile di questo mondo. Il fatto che il Napoli si stia muovendo molto anche in uscita vuol dire che merita un voto alto. Tra cessioni e Champions il Napoli incassa circa 250 mln di euro. Sterling? Buon giocatore, uno che salta l’uomo e crea superiorità numerica. Negli ultimi anni è in fase calante, ma il Napoli ha bisogno di un’alternativa a Lang e credo che Sterling possa esserlo. Però io andrei a fare un investimento su un calciatore giovane, ma non Ndoye che costa troppo. Secondo me il Bologna sta facendo bene a tirare sul prezzo”.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Accordo raggiunto tra Napoli e PAOK Salonicco per il trasferimento di Cheddira che sta per accettare l’offerta dei greci e dovrebbe firmare 3 anni di contratto. Siamo ai dettagli, l’offerta per il ragazzo è irrinunciabile. Ha preferito accettare il PAOK per giocare l’Europa League, al Napoli andranno 3 mln. Milinkovic-Savic non giocherà la gara di domani con la Cremonese, non viene rischiato nemmeno nelle partitelle d’allenamento. Arriverà a Castel di Sangro”.

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “In questi giorni ho sentito un po’ di lamentele per la sconfitta con l’Arezzo, ma io sono contento che sia andata così invece perchè so cosa si fa nei primi giorni di ritiro. Si cerca di assemblare i nuovi innesti per farli entrare in un contesto nuovo. Non mi sono affatto preoccupato anche perchè abbiamo visto come il Napoli abbia subito i goal. Catanzaro? Ci sono stato venti anni, 4 da calciatore e 16 tra allenatore e dirigente. Polito sa il fatto suo, sa mettere insieme i calciatori che sceglie. Sarà una bella prova per il Napoli”.

Andrea Agostinelli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quando perdi l’amichevole ti arrabbi, non si può dire il contrario. Di certo Conte non me lo immagino sorridente a cena nel post gara con l’Arezzo. Sono cose che capitano, ma non ci stai a perdere. Marianucci? Un ragazzo molto promettente. Ricordo che anni fa avevo in rosa Stefano Lucchini che era il settimo difensore centrale. Quando entrò non uscì più dalla squadra titolare. Marianucci parte dietro ad altri, ma possono cambiare le gerarchie. Beukema è un bel difensore che sa anche giocare a calcio, è forte sull’uomo ed è un ottimo acquisto. La mia esperienza a Napoli? Ho tanti rimpianti, lo dico spesso anche a Perinetti. Noi, ad un certo punto della stagione, non venimmo più pagati. Fu una stagione difficile nonostante la rosa fosse forte. Forse scegliemmo calciatori un po’ più avanti con l’età, non avevo una squadra velocissima. Ebbi la ‘fortuna’ di beccare l’anno del fallimento del Napoli (scherza ndr.)”.

Gianluca Galliani, imprenditore e figlio di Adriano, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli è una gran bella squadra, lo era già l’anno scorso. Quest’anno avrà una competizione in più, ma dall’esterno pare stiano costruendo una squadra forte. Il Napoli di De Laurentiis come il Milan di Berlusconi? Detesto i paragoni, in generale. Ognuno ha la propria storia e quella di De Laurentiis a Napoli è importantissima. De Laurentiis ha fiutato la possibilità di aprire un ciclo e, con lungimiranza, sta cercando di costruire una squadra forte. Già l’anno scorso investì tanto, ma il suo coraggio è stato premiato. Le sensazioni sono molto positive. Manna sta facendo un ottimo lavoro, il Napoli è una bella realtà, quella più in ascesa. Oggi le squadre italiane che provano a vincere la Champions non si trovano, mentre il Milan di una volta poteva farlo. Milan di Allegri? Ci sono squadre più avanti nella costruzione, per il Milan è ancora tutto in divenire. Parlare di un Milan da scudetto, oggi, è difficile”.

Fernando Coppola, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Milinkovic-Savic? Si completa con Meret per caratteristiche. Ha un lancio lunghissimo oltre ad una grande proprietà tecnica. Il suo lancio fa la differenza, anche al Parma provavamo a ribaltare l’azione con il lancio lunghissimo di Suzuki. Il Napoli aveva bisogno di completare il parco portieri in virtù dei tanti impegni che ci saranno. La maglia del Napoli pesa molto, ma quella del Toro non è da meno. Il serbo s’è affermato in una piazza importante e può confermarsi. Mi auguro che entrambi i portieri facciano il bene del Napoli per ulteriori traguardi. Il fatto che Milinkovic-Savic e Meret parino spesso i rigori è un qualcosa in più”.

Renato Zaccarelli, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Milinkovic-Savic è un portiere moderno. Quando andò al Torino aveva qualche lacuna, ma piano piano è migliorato ed è arrivato a buonissimi livelli. E’ il momento giusto per lui per aspirare a qualcosa di più. Non so se farà il titolare anche Meret ha dimostrato di essere affidabile. Milinkovic-Savic deve dimostrare e non può perdere questa occasione. Il Napoli giocherà tante partite, non esisterà un titolare fisso. La competitività può far bene ad entrambi i portieri”.