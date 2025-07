Scott Mc Tominay – Lo scozzese ancora out per un affaticamento muscolare causato dagli sforzi fisici durante gli esercizi aerobici

Il campionato non è neanche cominciato e l’infermeria azzurra è già piena, a causa degli infortuni di Buongiorno, Glimour. Politano, Simeone e Scott Mc Tominay. L’ex Manchester United è stato lasciato a riposo per qualche giorno, onde evitare un possibile peggioramento della situazione. Finora non ha ancora debuttato col Napoli, in questa nuova stagione, saltando le due amichevoli di Dimaro. Probabile un suo reintegro in gruppo in Abruzzo. Stessa cosa dicasi per Politano e Gilmour, discorso diverso, invece, per il Cholito che è in procinto di cambiare aria e potrebbe essere ceduto proprio nei prossimi giorni. Il Pisa lo corteggia da tempo.