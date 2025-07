ISCHIA – Stamane possibile vertice di mercato tra De Laurentiis e Manna nell’isola verde

Il Napoli è appena tornato alla base, dopo il primo ritiro in Val di Sole. Due giorni di piena libertà per i giocatori e poi mercoledi si parte per raggiungere Castel di Sangro per la seconda fase della preparazione estiva. Nessun riposo, invece per il presodente ed il direttore sportivo, di stanza, quest’oggi ad Ischia, non solo per un pò di relax ma soprattutto per un probabile vertice di mercato, allo scopo di completare il raffirzamento della rosa. Già spesi finora 120,5 milioni di euro senza contare i bonus e i costi dell’operazione del belga De Bruyne. Inoltre c è ancora da deniire l’acquisto di un altro esterno sinistro, un terzino di fascia destra ed un centrocampista. Dunque,altri tre calciatori dovrebbero arrivare alla corte di Antonio Conte. Ancora in piedi la trattativa colo Bologna per Dan Doye, che è sempre stato il primo nella lista della spesa. Ma se il club emiliano non volesse abbassare le forti prewtese economiche, il Napoli ha in serbo due alternative dalla Premier, ovvero Sterling e Grealish. Contemporaneamente va decisa la situazione di Giacomo Raspadori, per il quale, un’altra annata da comprimario, gli starebbe molto stretta.