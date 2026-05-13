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VERSO PISA vs NAPOLI – Politano squalificato, speranze di recuperare Kevin De Bruyne, tornerà titolare Spinazzola

Armando Fico 13 Maggio 2026 0 47 sec read

Secondo le ultime notizie, tuttavia non ancora ufficiali,  il Napoli dovrebbe disputare il match con il Pisa, in trasferta, lunedì prossimo alle 20,45, assieme ad altre quattro gare, compreso il derby romano, per garantire la contemporaneità in partite dove c’è ancora qualcosa in ballo. Antonio Conte, questa mattina, dopo il giorno di riposo ritroverà la rosa disponibile, in quel di Castel Volturno per preparare, appunto l’incontro con la squadra toscana, già retrocessa. Come è noto non ci sarà Matteo Politano, perché appiedato dal giudice sportivo, per un turno, causa somma di ammonizioni. Molto probabilmente ritornerà dal primo minuto, Leonardo Spinazzola, mentre c’ è fiducia sul recupero di Kevin De Bruyne, che ha saltato il posticipo con il Bologna, per via di un trauma al viso, per il quale il belga ha dovuto subire quattro punti di sutura allo zigomo. Sotto la torre pendente il Napoli ha bisogno dell’intera posta in palio, al fine di centrare il traguardo matematico della Champions League.

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