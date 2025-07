VOLLEY, Nations League femminile: l’Italia batte il Brasile ed è nuovamente Campione

La Nations League di volley femminile si tinge ancora una volta di azzurro: l’Italia vince in rimonta 3-1 contro il Brasile in finale e bissa il successo dello scorso anno (tre in totale con il 2022). Dopo il doppio blackout del primo set, vinto dalle verdeoro 25-22, le ragazze di Velasco cambiano marcia e si impongono con il punteggio di 25-18, 25-22 e 25-22. Super Antropova dalla panchina, decisive anche Sylla e Danesi.

Terza medaglia d’oro per l’Italvolley femminile nella storia della Nations League: Brasile ko 3-1 in rimonta in finale. L’avvio del primo set è shock per l’Italia: 7-3 di parziale per le avversarie con tanti errori e parecchia tensione. Dopo il time-out di Velasco le azzurre si sciolgono, iniziando a macinare punti sia in attacco con Egonu e Sylla, sia a muro con Danesi. Le Campionesse in carica sorpassano e allungano, andando anche sopra di 4 punti, ma nel finale di parziale arriva il blackout: Gavi e compagne spingono sull’acceleratore e approfittano degli errori delle azzurre, chiudendo con il 25-22 un po’ a sorpresa grazie ad un parziale di 10-4.

Discorso diverso invece per il secondo set: l’inerzia cambia completamente, con l’Italia che conduce dall’inizio alla fine. Le ragazze di Velasco pareggiano i conti con il 25-18 dell’1-1, anche grazie all’ingresso impattante di Antropova. A metà parziale, purtroppo, Alice Degradi è vittima di un brutto infortunio, che la costringe ad abbandonare la sua finale. La sua sostituta, Stella Nervini, entra subito in partita alla grande: quattro punti nel terzo set, che grazie alle solite Antropova e Sylla viene portato a casa dall’Italia con il punteggio di 25-22. Il quarto parziale è il più equilibrato: dopo qualche errore iniziale in attacco Bergmann e Gabi iniziano a colpire con insistenza, ma i muri di Danesi e le schiacciate di Antropova spingono ancora una volta le azzurre al 25-22 che vale il 3-1 finale e il terzo successo dell’Italia in Nations League (il secondo consecutivo).

IL TABELLINO: ITALIA-BRASILE 3-1 (22-25; 25-18; 25-22; 25-22)

ITALIA: Egonu 12, Degradi 1, Fahr 10, Orro 4, Sylla 17, Danesi 6, De Gennaro (L). Nervini 7, Antropova 18, Cambi 1, Giovannini. N.E.: Nwakalor, Fersino, Gray (L). All. Velasco

BRASILE: Gabi 14, Diana 10, Rosamaria 5, Bergmann 11, Julia 11, Roberta 2, Marcelle (L). Kisy 4, Helena 2, Macris, Jheovana. N.E: Tainara, Lais, Lorena. All. Ze Roberto.

Arbitri: Stanislava Simic (SRB) e Juraj Mokry (SVK)

Durata: 28′, 27′, 29′, 39′.

Italia: 4 a, 13 bs, 14 m, 29 et .

Brasile: 2 a, 7 bs, 12 m, 25et .

Il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi – “Ancora una grande vittoria di queste straordinarie ragazze che non smettono di regalarci e continuano a scrivere pagine storiche del nostro sport. È un altro successo eccezionale, frutto del lavoro, del talento e della determinazione di un gruppo fantastico, guidato da un tecnico e da uno staff straordinario: non ci sono più parole per descrivere Julio. Siamo davvero felici e orgogliosi: questo trionfo è l’ennesima dimostrazione della forza, della coesione e della maturità di una squadra che rappresenta al meglio i valori della nostra Federazione Italiana Pallavolo e dell’intero movimento pallavolistico. Oggi, purtroppo, c’è il dispiacere per l’infortunio di Alice Degradi, a cui va il nostro pensiero e i più sinceri auguri di una pronta guarigione. La vittoria di di stasera è quella un intero movimento e dedico il successo alle nostre società che ogni giorno, con passione e sacrifici lavorano per far crescere sempre di più la pallavolo italiana.”

Julio Velasco –“Siamo davvero felici di questa vittoria, perché arrivata contro una squadra molto forte come il Brasile. Non abbiamo giocato il nostro miglior volley, però siamo riusciti a vincere, grazie anche al contributo fondamentale delle giocatrici entrate dalla panchina.

Sono davvero orgoglioso di questo gruppo, può contare su delle ottime giocatrici che hanno il merito e la mentalità di voler lavorare al massimo ogni giorno. Oggi l’unica nota negativa è l’infortunio di Alice Degradi.

Sappiamo che ci attendono settimane impegnative, tutte quante le nostre avversarie faranno del loro meglio per batterci, quando ti trovi in cima tutti hanno l’ambizione di superarti.

Noi ce la metteremo tutta per prepararci al meglio in vista del Mondiale in Thailandia. Voglio ringraziare il pubblico perché è sempre bellissimo giocare in questi contesti”.

Carlotta Cambi – “Un altro successo, il terzo in poco meno di anno – ha dichiarato il vice capitano azzurro – non ci sono parole per descrivere quello che stiamo facendo. Abbiamo lavorato tanto, non ci siamo mai sentite appagate ed abbiamo aggiunto la capacità di soffrire ed uscire dalle difficoltà che abbiamo incontrato nel corso di questa VNL. Adesso ci godiamo una settimana di break e poi torneremo a lavorare per provare a raggiungere un nuovo importante traguardo”.